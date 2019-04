Cel mai bun laptop Apple pe care îl poți cumpăra în 2019

Există un laptop Apple pentru fiecare, ca să cităm o vorbă celebră, însă la câte laptopuri are Apple pe piață în prezent, alegerea poate fi copleșitoare, așa că îți vom spune pe scurt care este cel mai bun laptop Apple pentru tine.

1. Laptop Apple MacBook Pro (15 inci, 2018)

Dacă ești în căutarea celei mai bune performanțe pe care o puteți obține de la un laptop Apple MacBook și îți poți permite, vei vrea să arunci o privire asupra MacBook Pro de 15 inci. Cu procesor de generația a 8-a cu 6 nuclee și până la 32GB memorie RAM, nu vei întâmpina niciun fel de dificultate orice aplicație sau program ai rula pe acest laptop, mai ales acum că poți beneficia de grafica Radeon Pro Vega 20. Cu acest tip de performanță, este ușor de spus că acesta este unul dintre cele mai buni Mac-uri din toate timpurile.

2. Laptop Apple MacBook Pro cu Touch Bar (13 inci, 2018)

În cea mai mare parte a anului trecut, utilizatorii Apple s-au plâns că MacBook Pro încă folosea procesoarele Kaby Lake, chiar dacă concurența avansa. Din fericire, MacBook Pro din 2018 a schimbat acest lucru și a devenit mai puternic decât oricând. Acest model de laptop Apple încă mai are controversata tastatură Butterfly, dar ea a fost îmbunătățită, făcând mai puțin zgomot și fiind mai fiabilă. Este ușor să recomandăm MacBook Pro 2018 de 13 inci pentru oricine caută cel mai bun Mac.

3. Laptop Apple MacBook (2017)

Când Apple a revigorat MacBook în anul 2016, nu a mulțumit pe nimeni, în ciuda faptului că era mai atractiv decât oricând. Iar dacă controversa nu a dispărut în întregime, între timp MacBook-ul de 12 inci este perfect pentru cei care caută un laptop ultraportabil și ușor. Acest laptop Apple are puține porturi, dar într-un laptop atât de subțire acest lucru era de așteptat. Însă portul Thunderbolt 3 poate face față la aproape orice, oricum. MacBook din 2017 nu este la fel de puternic ca MacBook Pro, dar dacă ești în căutarea unui MacBook ușor de luat cu tine oriunde te duci, nu trebuie să mai cauți.

4. Laptop Apple MacBook Air (13 inci, 2018)

Un nou laptop Apple MacBook Air se lăsa așteptat de peste un an și în 2018 a sosit, în sfârșit aici. Acesta este mai subțire, mai ușor și are afișaj Retina. Probabil este cel mai bun MacBook Air lansat vreodată. Cu procesoare de generație 8, mai multă memoria RAM și SSD-uri mai rapide, MacBook Air este, de asemenea, mai puternic decât oricând. Vei reuși cu ușurință să treci de o zi întreagă de lucru cu bateria încă pe plus, ceea ce îl face unul dintre cele mai bune Mac-uri pentru călătorii.