Ce iubesc femeile cel mai mult? Iata 5 lucruri de care TREBUIE sa tii cont

Femeile sunt destul de pretentioase, dar sunt cateva lucruri pe care acestea le aprecieaza in mode deosebit, fie ca este vorba de partenerul de viata, fie de familie sau prieteni. Daca vei tine cont de dorintele si standardele ei, ii vei intra, cu siguranta, la inima. Trebuie sa ai in vedere, totusi, ca nu sunt toate la fel. Fiecare are anumite principii, insa, odata ce ai cunoscut-o, iti vei da seama ce anume ii place si ce nu. Citeste acest articol si iti vei da seama imediat ce faci gresit si unde trebuie sa mai lucrezi.

Iata 5 lucruri de care trebuie sa tii cont

1. Comunicarea

Orice femeie isi doreste sa aiba o relatie deschisa cu persoanele din jurul ei, bazata pe comunicare. Vrea sa afle parerile celorlalti in legatura cu deciziile pe care le ia. Pe langa acest lucru, i-ar placea ca, seara, cand ajunge acasa dupa o zi lunga si obositoare la locul de munca, tu sa o poti asculta. Comunicarea este esentiala in orice relatie, fie ca este vorba de una de prietenie sau de una de iubire. Invata sa vorbesti cu ea, sa ii spui ce te nemultumeste, iar ea, la randul ei, va face acelasi lucru.



2. Increderea

Femeile isi doresc atat de la partenerul de viata, cat si de la familie incredere. Nu vor sa fie sunate din ora in ora pentru a verifica unde se afla. De asemenea, nu ii umbla in telefon pentru a te uita la mesaje sau poze. Invata sa ai incredere in ea, la fel cum si ea are in tine. Poti afla de aici mai multe informatii despre importanta increderii in cuplu. Gelozia nu aduce nimic bun intr-o relatie si, cu siguranta, nu ajuta la rezolvarea conflictelor.

3. Cadourile

Cine nu iubeste cadourile? Daca iti doresti sa o faci sa se simta rasfatata si apreciata, nu strica ca, din cand in cand, sa ii oferi o mica atentie. Acest lucru nu o face materialista, asa ca nu pune etichete gresite. Astfel, o poti face sa uite de grijile zilnice cu un buchet de flori sau cu o pereche de pantofi. Daca esti in pana de idei, arunca un ochi la sandalele de pe Modlet.ro. Modelele sunt extrem de variate, asa ca vei gasi unul pe care, cu siguranta, il va adora.



4. Vacantele

Cat timp a trecut de cand ea nu a mai fost intr-o vacanta? Munceste mult, uneori chiar si peste program? Atunci, are nevoie de cateva zile de relaxare, departe de toata agitatia de acasa. Alege o destinatie in care sa va petreceti timpul doar voi doi. Va aprecia grija pe care o ai fata de ea.

5. Simtul umorului

Daca o faci sa rada este ca si cucerita! In plus, este modul perfect de a aduce un zambet pe chipul persoanei iubite. Incearca sa o faci fericita, sa ii spui bancuri, iar daca, totusi, crezi ca nu te pricepi, o poti scoate la o seara de stand up. O sa va distrati pe cinste!



In concluzie, femeile nu au pretentii prea mari, iar daca tu reusesti sa bifezi macar un lucru din cele de mai sus o sa fie a ta pentru totdeauna.

