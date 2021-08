Când va ajunge valul patru în țara noastră și cât de gravă ar putea fi situația ?

Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a vorbit despre situația vaccinării populației din țara noastră, dar și când ne vom confrunta cu valul patru al pandemiei de Covid-19.

Alexandru Rafila crede că valul 4 în România va aduce câteva mii de cazuri zilnic, dar spune că este imposibil de prezis de câte mii va fi vorba. Totodată, Rafila arată că unele speculaţii făcute de oameni politici, exemplu fiind prefectul Capitalei, sunt nefondate.

„Da, am inceput o crestere, care se vede in ultimele 2-3 saptamani. Acum, sigur ca nu pune probleme din punct de vedere al asistentei medicale, dar el tot creste. În ce priveşte vaccinarea obligatorie, aici si OMS are acelasi punct de vedere, nu se va vaccina obligatoriu.

In ce priveste a treia doza, aceasta se va face doar persoanelor vulnerabile, ca in Israel, unde se administreaza doar persoanelor peste 60 de ani, li se recomanda. De asemenea, persoanelor care sunt si vaccinate si au trecut si prin boala, nu li se va mai administra a treia doza de vaccin, nu este necesar. La sfârşitul lunii septembrie, începutul lui octombrie, vom avea vârful valului 4”- a precizat reprezentatul României la OMS