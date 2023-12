Campania „viitorul în OPINIA ta” – Interviu Oana Badea, primarul municipiului Aiud

Reporter: Cum caracterizați mandatele de administrație Badea în Municipiul Aiud?



Oana Badea –primarul municipiului Aiud: Cele două mandate sunt caracterizate de o serie de realizări și priorități pe care le-am implementat spre binele comunității, în coordonanță cu așteptările cetățenilor. Pe scurt cetățenii aveau cele mai mari așteptări înspre generarea locurilor de muncă și dezvoltarea infrastructurii.

În acest sens, plecând de la premisa că baza prosperității este dezvoltarea economică, în mod cert cu cât sunt mai multe locuri de muncă, cu atât salariile sunt mai mari și oportunitățile sunt mai diverse pentru cetățeni. Aici trebuie să facem o distincție importantă: (1) Primăria poate crea locuri de muncă în mod direct (prin angajări directe, într-o limită prevăzută de lege); sau (2) Primări poate crea condițiile necesare pentru ca mediul privat să dezvolte afaceri de succes în Aiud.

Mandatul meu este construit în jurul punctului (2)- crearea condiţiilor necesare pentru ca mediul privat să prospere, deci să creeze locuri de muncă.

Așa cum foarte bine o spune și Ilie Bolojan, baza dezvoltării economice este infrastructura. Iar proiectele noastre sunt menite să îmbunătățească infrastructura din municipiul Aiud. Îmi doresc ca mandatele mele să rămână caracterizate de ideea că Aiudul, se dezvoltă frumos iar această informație să ajungă la investitori. Brațele și mințile noastre sunt larg deschise pentru orice antreprenor care intenționează să deschidă o afacere în Aiud.



Rep: Care sunt principalele realizări și ce greșeli credeți că ați făcut?



Oana Badea – Realizările sunt multiple, dar toate se leagă de capacitatea noastră de a atrage resurse financiare eterne a bugetului local pentru a implementa proiectele importante pentru comunitate. Aici v orbim despre proiecte multiple care ar fi fost imposibile să fie transformate în realitate fără scrierea, descrierea și câștigarea unor finanțări.

13 proiecte pe fonduri europene cu valoare totala de peste 120 de milioane de lei

4 proiecte finanțate din partea P.N.R.R cu o valoare de peste 23 de milioane de lei

3 proiecte din partea C.N.I cu o valoare de peste 35 de milioane de lei

2 proiecte finanțate prin programul „Anghel Saligny” cu o valoare de peste 20 de milioane de lei

Concret iată și câteva dintre aceste realizări: au fost reabilitate peste 30 de străzi în ultimii 5 ani, este în curs de reabilitare Liceul Tehnologic Aiud (ne dorim să devină un pol al învățământului profesional și tehnic), a fost construită o nouă grădiniță, este în curs de reabilitate o alta, iar în curând încep lucrările pentru construirea unei noi creșe.

Am construit o nouă bază sportivă și un centru de zi pentru vârstnici, am achiziționat autobuze electrice pentru transportul cu publicul în comun, iluminatul public a trecut pe LED, amenajăm piste de biciclete și înființăm puncte bike sharing, s.a.m. d.Ca idee, toate proiectele de dezvoltare menționate mai sus au creat în mod direct locuri de muncă în Aiud. Pentru că toate aceste lucrări sunt realizate cu angajați locali.

În schimb, pot să spun faptul că sunt nemulțumită de stadiul în care se află proiectul noului Centru Minicultural de Interes Județean. Un proiect ambițios care s-a lovit de limitele pe care cadrul ni le impune. Și nu doar atât s-a lovit de colaborarea absolut neadecvată cu proiectantul.















Rep: Credeți că ați respectat contractul cu cetățenii reprezentat în campaniile electorale?



Oana Badea – Cetățenii municipiului Aiud mă cunosc. Știu faptul că nu fac promisiuni, ci prezint un proiect de dezvoltare. Spun că putem moderniza o stradă atunci când știu sigur că există resursele financiare pentru documentații și execuție. Dar la fel de sincer le spun și oamenilor că nu vom asfalta o stradă în următorul an atunci când știu că nu avem cum să o facem. Una dintre valorile mele este integritatea, iar eu o definesc astfel: spunem ce facem și facem ceea ce spunem.



Rep: Ce proiecte au fost demarate în perioada mandatelor dumneavoastră și au fost implementate în totalitate până în prezent?



Oana Badea – Pe lângă proiectele legate de modernizarea infrastructurii deja menționate, în plus am dus la bun sfârșit alte câteva proiecte importante pentru comunitate. Pentru context, știați că în municipiul Aiud este cel mai mare ca suprafață din județul Alba? Avem 142 de km²gospodărit.

În comparație Alba Iulia are 100 km². Aiudul este format din zona urbană + noua localități componente. Ei bine, am reușit printr-un proiect cu finanțare europeană și printr-o finanțare din partea AFM să modernizăm complet sistemul de iluminat public, în sensul în care am trecut la LED și avem unul dintre cele mai performante sistem de telegestiune din județ care ne ajută să fim foarte eficienți energetic.

Pe strada Simion Brănuțiu este finalizată deja modernizarea clădirii care va găzdui un centru de zi pentru persoane vârstnice.

Pe strada Axente Sever a fost construită o nouă grădiniță în parteneriat cu Ministerul Educației.



Pe strada Tudor Vladimirescu a fost construită o nouă bază sportivă cu teren sintetic de dimensiuni mari, teren multifuncțional mai mic, tribune și nocturnă.

Și pentru că trăim într-o eră a digitalizării, am făcut tot posibilul să avem cât mai multe servicii disponibile online.

Site-ul instituției a fost modernizat. Avem o aplicație online unde cetățenii ne pot trimite sesizări online, acestea primesc automat număr de înregistrare și ajung la persoana responsabilă de rezolvarea ei. Prin intermediul serviciilor electronice pe care le-am implementat o mulțime de acte pot fi eliberate online, cetățenii nemaifiind nevoiți să se mai deplaseze până la sediul Primăriei.

Acestea sunt câteva dintre proiectele deja finalizate.



Rep: Ce investiții veți prioritiza cu bugetele disponibile pe care le are Primăria municipiului Aiud?



Oana Badea – Cum spuneam, baza prosperității este dezvoltarea economică, iar baza dezvoltării este baza infrastructurii. Acest crez se aliniază perfect cu nevoia cetățenilor de a avea o infrastructură modernă. Dar în acest context trebuie infrastructura trebuie înțeleasă puțin mai pe larg. Nu vorbim doar despre modernizarea subterană și supraterană a unor străzi, ci și despre infrastructura educațională, de sănătate sau culturală.

Îmi doresc să continuăm investiţiile în special în educație; recent am câștigat un proiect cu finanțare europeană cu o valoare de peste 8,3 miliarde de lei pentru dotarea cu mobilier și digitalizarea activităților didactice pentru școlile și grădinițele din municipiul Aiud. Voi face tot posibilul să identificăm cât mai devreme o finanțare pentru modernizarea Colegiului Național „Titlu Marionescu”, proiectul depus pentru finanțare.

Vom continua să ținem ritmul în ceea ce privește modernizarea străzilor din Aiud. Avem deja finanțare și execuție semnate pentru reabilitarea străzilor pentru Aiudul de Sus.

Aici vorbim despre străzile Valea Aiudului, Gheorghe Lazăr, Dudului, Țiglăriei, Nicolae Bălcescu, Viilor, Zorilor, Pulgarilor, Livezii, Fântânele, Păltiniș. Aceeași nevoie de modernizare o resimt cetățenii de pe străzi precum Izvorului sau străzile interioare localităților aparținătoare. Deși resursele financiare ale primăriei sunt finite, am demonstrat faptul că suntem performanți în atragerea de resurse financiare externe ale bugetului local. Vom continua să ne facem datoria: să identificăm soluții pentru a îmbunătăți viața cetățenilor.



O altă investiție merită menționată aici și care se află printre prioritățile noastre este modernizarea Văii Aiudului. În primul rând pentru că este o problemă care ține de siguranța cetățenilor. Prin reabilitarea cursului de apă vom reduce sau chiar elimina riscul unor următoare inundații. Demersurile care le-am făcut până în prezent au dus acest proiect în etapa finalizării proiectului tehnic și alocării a 107 milioane lei din partea Guvernului României pentru ca autoritatea competentă să deruleze licitația publică pentru executarea lucrărilor.



Rep: Care este relația cu Consiliul Local al municipiului Aiud?



Oana Badea – Așa cum bine știți, relația dintre primarului municipiului Aiud și consiliul Local Aiud este esențială în bună funcționare a orașului, respectiv pentru luarea deciziilor care afectează cetățenii. Ne întâlnim cel puțin odată pe lună în ședință ordinară, dar a devenit o obişnuinţă să dezbatem de cel puțin de trei ori pe lună datorită numărului mare de proiecte care se află în implementare și care necesită actualizări, clarificări și rectificări bugetare.

Este important ca cetățenii să înțeleagă faptul că toate deciziile importante din Aiud trebuie să fie dezbătute și votate de către consilieri locali. Altfel nu pot fi implementate.

Consiliul Local este format din 19 consilieri locali. Am reușit de fiecare dată să generez majoritățile necesare. Dacă majoritatea (adică 10 din 19consilieri) nu votează un proiect, acesta nu va fi implementat. Din păcate sunt consilieri care au încercat să blocheze întreg orașul din motive politice. Spre exemplu, anumiți consilieri locali nu au votat bugetul municipiului Aiud și asta fără a formula amendamente.

Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că toate proiectele din Aiud ar fi fost blocate. Ca să dau câteva exemple: nu am avut o nouă grădiniță, strada Pandurilor din Măgina nu ar fi fost asfaltată sau nu am fi avut un nou centru de zi pentru vârstnici. Din fericire, am reușit să avem cel puțin 10 consilieri locali raționali și bine intenționați, care să voteze în interesul cetățenilor.



Rep: Cum vă propuneți să susțineți mediul de afaceri local? Ce facilități oferă administrația locală pentru mediul de afaceri?



Oana Badea – Întregul meu proiect este construit în jurul ideii că mediul de afaceri este motorul economic al oricărei comunități. Atunci când mediul de afaceri prosperă, comunitatea prosperă și ea.

Sunt permanent în contact cu antreprenori locali, iar aceștia cunosc faptul că administrația publică din Aiud este receptivă și identificăm soluții în timp util la posibile probleme pe care aceștia le pot avea. Anul acesta am organizat o întâlnire cu mediul de afaceri, la primărie, cu rolul de a le asculta problemele și de a încerca să identificăm cele mai potrivite soluții. A fost o întâlnire foarte constructivă.

În 2022 am organizat pentru antreprenori locali un târg de joburi menit să promoveze locurile de muncă disponibile din municipiul Aiud, pentru că ne-au semnalat această nevoie.

De asemenea ușile și mințile noastre sunt deschise oricăror noi antreprenori care intenționează să își dezvolte o afacere în comunitatea noastră.

Apreciez că în momentul de față municipiul Aiud este unul dintre cele mai bune locuri pentru dezvoltarea unei noi afaceri și avansez câteva argumente. În primul rând avem ieșire la autostrada A10; cu mașina se ajunge în cel mai puțin de o oră la Cluj-Napoca, Sibiu, ori Târgu Mureș (orașe cu aeroporturi internaționale); magistrala CFR 300 care este în curs de modernizare și terminalul al DP World situat la 7 km de Aiud înseamnă că producătorii din zonă își pot transporta foarte ușor produsele în țară și în străinătate; aven terenuri disponibile pentru noi antreprenori la prețuri accesibile, inclusiv terenuri ale primăriei disponibile pentru concesionare; și, procesele de recrutare organizate în Aiud, pentru 30 de locuri de muncă s-au depus peste 300 CV-uri.

În plus oferim și anumite facilități fiscale noilor investitori.



Rep: Vă gândiți la un nou mandat?



Oana Badea – Să știți că nu am mai primit această întrebare pentru următoarele alegeri. Poate pentru că orașul se dezvoltă frumos iar oamenii consideră fiind indiscutabilă candidatura mea. Dar după două mandate, pot să spun că jobul unui primar nu este deloc ușor. Ești primar 24 de ore din 24. De cele mai multe ori nu există weekend, iar timpul cu cei dragi este inexistent.

Studiile arată că stresul generează o reacție patologică din partea corpului. Adică ne îmbolnăvește. Iar jobul unui primar implicat presupune un nivel zilnic de stres foarte ridicat. În ciuda acestor realități, da, mă gândesc la un nou mandat. Și în urma unei analize personale am ajuns la un argument imbatabil: Cetățenii mi-au oferit oportunitatea de a pune umărul la dezvoltarea orașului care m-a crescut. Sunt aiudeancă până în măduva oaselor, iar faptul că am reușit să generez o dezvoltare nemaivăzută în perioada post-decembristă pentru orașul pe care îl iubesc mă determină să îmi doresc să continui munca. Alături de echipa mea, pe lângă proiectele finalizate avem în implementare și în pregătire proiecte care vor genera bunăstarea pentru aiudeni.

Astfel, deși le-aș putea spune copiilor și nepoților faptul că în mandatele mele Aiudul a crescut frumos, mă gândesc la un nou mandat care să îmi permită să duc la bun final proiectele frumoase pe care le-am început.



Rep: De la o scară de la 9 la 10, ce notă ați acorda mandatului dumneavoastră și de ce?



Oana Badea – Probabil că cunoașteți faptul că sloganurile echipei mele a fost „O administrație de nota 10”.La momentul respectiv țineam spre cel puțin 10 proiecte finanțate din resurse externe bugetului local, care să genereze plus valoare în comunitatea noastră. În fapt, am reușit să câștigăm peste 20 de finanțări care se concretizează prin proiecte deosebit de importante pentru Aiud. Cu toate acestea, oricât de bun ai fi, poți și mai bun. În plus, cred că o autoevaluare sinceră este esențială pentru a continua să creștem. Deși avem realizări importante pentru Aiud, nu voi acorda mandatului meu nota maximă din cauza faptului că două proiecte pe care mi le doresc enorm nu au fost înfăptuite încă: edificarea centrului Minicultural de interes Județean și modernizarea Colegiului Național „Titlu Maiorescu”. Dar am toată încrederea că voi ajunge și acolo.



Rep: Care ar fi mesajul primarului Oana Badea pentru aiudeni și care ar fi mesajul aiudeanului Oana Badea pentru administrația locală?



Oana Badea – Pentru cetățenii municipiului Aiud aș transmite un mesaj de mulțumire pentru implicarea lor activă în viața cetății și pentru susținerea acordata pe parcursul celor două mandate. Sunt recunoscătoare pentru deschiderea lor și îi încurajez să rămână cel puțin la fel de implicați în procesul decizional, pentru că ascult vocea fiecărui cetățean de bună credință.

Pentru administrația publică locală aș, transmite următorul mesaj: Suntem efemeri. Indiferent cine s-ar afla la conducerea primăriei trebuie să înțeleagă faptul că e trecător. Nu orice fel de trecător ci unul căruia îi stă bine să lase în urma lui un loc mai bun decât ceea ce a găsit.

