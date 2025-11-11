Călin Georgescu:”Orice atentat la libertatea e exprimare e o treaptă către dictatură”.

Călin Georgescu a ajuns, marți dimineață, în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut loc primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, dosar trimis în judecată de procurorii Parchetului General. Ulterior, liderul suveranist trebuie să se prezinte și la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar.

„Știți cum e? Marele Titulescu spunea că într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi în politică românească: păduchi-păduchi și păduchi cu explicații. În orice caz, astăzi 11 noiembrie îl cinstim pe sfântul mare Mînă, ocrotitotul celor păgubiți de dreptate și adevăr. Și, în această situație, noi, oamenii, atuncea când vedem că dreptatea oamenilor nu e la fel cu dreptatea lui Dumnezeu năzuim și cerem ajutorul sfinților, care prin rugăciunea lor aduc dreptatea lui Dumnezeu. Ce pot să va spun astăzi este așa că, vedeți dvs, Justiția zidește statul și corupția surpă. În momentul în care trădarea independenței Justiției este anulată lucrurile cad în derizoriu pentru că nu poți să dai legi ca să limitezi libertatea de exprimare. Nu poți să dai legi pentru așa ceva. Pentru că libertatea de exprimare este definiția democrației adevărate. Orice atentat la libertatea de exprimare este o treaptă către dictatură. De aceea „, a declarat Georgescu.