Călin Georgescu, sub control judiciar la Buftea. Critici dure la adresa guvernului: „Lucrează împotriva poporului român”

Călin Georgescu s-a prezentat marți la secția de poliție din Buftea pentru semnarea controlului judiciar, în cadrul obligațiilor impuse de autorități.

La ieșirea din sediul poliției, acesta a susținut declarații de presă în care a criticat în termeni duri actuala guvernare, acuzând-o că ar acționa împotriva intereselor cetățenilor.



„Prin acest guvern noi suntem conduși de oameni care nu cred în acest popor, în această țară și în Dumnezeu. Ei vând ceea ce nu au construit și distrug ceea ce nu înțeleg”, a declarat Georgescu.



Declarații despre situația economică și socială



În intervenția sa, Georgescu a făcut referire la mai multe teme sensibile din spațiul public, precum nivelul alocațiilor pentru copii, sprijinul acordat refugiaților, indemnizațiile parlamentarilor și împrumuturile externe contractate de stat.



Acesta a susținut că România se confruntă cu dificultăți generate în principal de decizii interne:

„Statul român moare nu prin lovituri din afară, ci prin trădări din interior.”

De asemenea, a criticat lipsa de transparență în procesul decizional și a afirmat că industria națională de apărare ar fi ignorată.



Apel la schimbare politică



În finalul declarației, Georgescu a lansat un apel la schimbarea clasei politice și la o guvernare pe care o descrie drept „responsabilă și loială țării”.



Discursul său a inclus și referințe la figuri istorice precum Mihai Viteazul și Neagoe Basarab, invocate în contextul ideii de unitate și identitate națională.



„România nu este de vânzare, poporul român nu este un experiment”, a mai spus acesta.



Călin Georgescu se află sub control judiciar, măsură care presupune prezentarea periodică la poliție și respectarea unor obligații stabilite de organele competente.