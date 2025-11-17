Călin Georgescu – dus din nou la execuție publică de un stat care se teme de el

Astăzi, Călin Georgescu pășește din nou în fața magistraților, într-o nouă etapă a unui proces care, pentru mulți dintre cei ce îl susțin, nu reprezintă decât continuarea unei campanii sistematice de discreditare. Pentru a doua oară în scurt timp, el este chemat să răspundă unor acuzații pe care le respinge ferm și pe care o parte a opiniei publice le consideră exagerate, forțate sau chiar motivate politic.

În jurul amiezii, Georgescu intră la primul termen al acestui nou dosar, unde este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale — o formulare atât de gravă încât, pentru mulți, pare desprinsă mai degrabă dintr-un manual al anilor ’50 decât din realitatea politică a României de astăzi. Și tocmai această disproporție ridică întrebări legitime.

Un dosar cu multe semne de întrebare

De la început, cazul lui Călin Georgescu a părut ciudat, încărcat, disproporționat. În loc să se discute calm și transparent despre probe, context, declarații, am asistat la o avalanșă de speculații, scurgeri de informații pe surse și titluri bombastice, menite să-l transforme într-un inamic public.

Pentru cei care îl cunosc și i-au urmărit activitatea, acuzațiile par nu doar improbabile, ci și complet incompatibile cu profilul lui public: un om preocupat de reformă, de suveranitate, de direcția țării. Oricât ai încerca, este greu să îmbini imaginea lui Georgescu cu scenariile apocaliptice prezentate de procurori.

O umilință? Sau o încercare de intimidare?

Se spune că astăzi ar fi „o nouă zi de umilință” pentru el. Dar adevărul e că umilința nu e a lui — ci a unui sistem care, în loc să dezbată, în loc să permită competiție democratică reală, preferă să își reducă adversarii prin anchete.

În loc să fie contrazis prin argumente, Georgescu este împins în sala de judecată.

În loc să i se combată ideile, i se pune la îndoială integritatea.

Și acesta este, de fapt, motivul pentru care mulți îl privesc astăzi cu și mai mult respect: pentru că trece prin ceva ce nu mulți ar avea forța să îndure, iar el o face fără să abandoneze și fără să se victimizeze.

Un om care nu se ascunde

Indiferent de presiunile uriașe, Călin Georgescu continuă să vină în fața publicului, să vorbească, să își explice poziția. Nu fuge, nu se ascunde și nu dă înapoi. Iar asta deranjează. Deranjează foarte tare.

Pentru unii, el este incomod tocmai pentru că a vorbit despre subiecte despre care alții nu au curaj să deschidă gura. Pentru că a criticat modul în care este condusă țara. Pentru că a cerut responsabilitate, rigoare și suveranitate. Pentru că a refuzat să intre în jocurile politice tradiționale.

Astăzi, în sala de judecată, nu se apără doar pe sine. Apără și dreptul fiecărui cetățean de a critica, de a gândi, de a propune un alt drum.

Procesul de astăzi – un test pentru România

Indiferent cum va evolua acest caz, ziua de azi este un test: nu pentru Georgescu, ci pentru România.

– Este justiția cu adevărat independentă?

– Poate un om critic la adresa sistemului să aibă parte de un proces echitabil?

– Suntem încă o țară în care dosarele politice sunt doar istorie?

Adevărul va ieși la iveală, iar dacă acesta este un dosar clădit pe nisipuri mișcătoare, nu doar Georgescu va fi reabilitat. Va fi reabilitată și încrederea oamenilor că statul nu funcționează pe bază de dublu standard. Deci nu: aceasta nu este o zi de umilință pentru Călin Georgescu. Este o zi de curaj. O zi în care un om își asumă să înfrunte, din nou, acuzații pe care le consideră nedrepte. O zi în care sistemul trebuie să demonstreze că poate fi corect, nu doar dur.

O zi în care românii trebuie să fie atenți, pentru că precedentul de astăzi poate deveni regula de mâine.