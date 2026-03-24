Călin Georgescu, așteptat la semnarea controlului judiciar. Decizii importante în dosarele sale

Călin Georgescu este așteptat astăzi să se prezinte pentru semnarea controlului judiciar, în contextul în care procedurile din dosarele sale continuă pe mai multe planuri.



La Înalta Curte de Casație și Justiție este așteptată decizia definitivă în recursul formulat în cel de-al doilea dosar penal, aflat pe rolul Curții de Apel București. În această cauză, judecătorii din camera preliminară au anulat mai multe probe și declarații obținute nelegal, ceea ce a complicat situația juridică a lui Georgescu.



Totodată, la Judecătoria Sectorului 1 are loc procesul privind verificarea măsurii preventive în primul dosar penal.



Călin Georgescu ar urma să ajungă astăzi, în jurul orelor prânzului, în orașul Buftea, pentru a semna controlul judiciar. Vizita vine la doar câteva zile după o evoluție neașteptată în primul său dosar, unde termenul de judecată pe fond a fost amânat.



Este vorba despre dosarul în care a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General, sub acuzația de propagandă legionară. Următorul termen în această cauză a fost stabilit pentru data de 28 aprilie.