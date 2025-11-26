Calendarul vacanței de iarnă 2025–2026: startul liberului și durata pauzei dintre module

Finalul anului 2025 se apropie, iar școlile din România se pregătesc pentru una dintre cele mai așteptate perioade din calendarul educațional: vacanța de iarnă. Elevii și cadrele didactice vor beneficia de aproape trei săptămâni de pauză, timp în care se vor bucura de sărbători și de o binemeritată relaxare.

Când începe vacanța de iarnă

Conform structurii anului școlar publicate pe edu.ro, vacanța de iarnă pentru anul școlar 2025–2026 începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se încheie marți, 7 ianuarie 2026. Astfel, elevii și profesorii vor avea la dispoziție 19 zile libere înainte de a reveni la cursuri.

Reîntoarcerea în clase este programată pentru 8 ianuarie 2026, când va debuta un nou modul de învățare.

Ce urmează după vacanță

Reluarea cursurilor va fi urmată rapid de o perioadă încărcată pentru elevi. Începutul anului aduce recapitulări, pregătiri pentru teze și intrarea într-un nou ritm de învățare după aproape trei săptămâni de pauză.

Următoarea perioadă fără ore va fi vacanța mobilă din februarie 2026, a cărei dată exactă este stabilită individual de fiecare inspectorat sau unitate de învățământ.

În primăvară, elevii vor beneficia de încă cinci zile libere cu ocazia sărbătorilor pascale din aprilie 2026. Cea mai lungă vacanță, însă, rămâne cea de vară, care va începe în 19 iunie 2026.

Zile libere pentru angajații din România în aceeași perioadă

Și salariații din România vor avea câteva zile libere în luna decembrie 2025, conform legislației muncii. Acestea sunt:

1 decembrie 2025 – Ziua Națională a României

25 decembrie 2025 – Prima zi de Crăciun

26 decembrie 2025 – A doua zi de Crăciun

Aceste zile sunt declarate sărbători legale și, în mod obișnuit, sunt neremunerate, cu excepția domeniilor în care activitatea nu poate fi întreruptă.