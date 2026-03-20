Bătaie între două adolescente la Deva: una a fost reținută după ce și-ar fi atacat victima cu spray lacrimogen

Polițiștii din municipiul Deva au luat măsura reținerii pentru 24 de ore în cazul unei adolescente de 16 ani, bănuită de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Tânăra a fost depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Reamintim faptul că polițiștii din Deva au fost sesizați, în data de 19 martie a.c., cu privire la un conflict izbucnit între două adolescente, ambele de 16 ani. În urma altercației, una dintre minore a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportată la spital.

Potrivit verificărilor, incidentul s-a petrecut pe o stradă din același municipiu, unde una dintre minore ar fi fost agresată de cealaltă, fiind utilizat inclusiv un spray iritant lacrimogen. Persoana vătămată a fost transportată la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri de specialitate.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de loviri sau alte violențe. Totodată, în urma aplicării formularului de evaluare a riscului, a rezultat faptul că există risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

În urma administrării probatoriului, minora bănuită de săvârșirea faptei a fost reținută de polițiști, în data de 20 martie a.c., pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente.