Bărbat din Uricani, monitorizat electronic după ce și-ar fi amenințat părinții

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Uricani au intervenit, la data de 25 noiembrie a.c., în urma unui apel la 112, prin care un bărbat de 70 de ani, din Uricani, a sesizat faptul că el și soția sa, o femeie de 66 de ani, ar fi fost amenințați cu acte de violență de către fiul lor, în vârstă de 42 de ani.

Echipajul de poliție deplasat la fața locului a stabilit faptul că, pe fondul consumului de alcool, fiul celor doi ar fi provocat un conflict și și-ar fi amenințat părinții cu acte de violență.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, a rezultat existența unui risc iminent, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile, prin care agresorului i s-a impus părăsirea temporară a locuinței comune, păstrarea unei distanțe minime de 50 de metri față de părinți, precum și purtarea permanentă a unui dispozitiv electronic de supraveghere.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.