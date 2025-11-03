Bărbat din Hunedoara reținut de polițiști, bănuit că a distrus cauciucurile autoturismului soției

Polițiștii din Hunedoara au reținut pentru 24 de ore un bărbat bănuit că ar fi distrus cauciucurile autoturismului soției sale.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată, în data de 2 noiembrie a.c., ora 14:35, prin SNUAU 112, de către o femeie de 63 de ani, din aceeași localitate, care a reclamat faptul că i-ar fi fost distruse cauciucurile autoturismului.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, persoana bănuită fiind soțul femeii (de care s-ar fi separat) și pe care aceasta l-ar fi observat lângă autovehicul, având în mână un cuțit cu care i-ar fi înțepat două cauciucuri.

În cauză a fost aplicat formularul de evaluare a riscului, reieșind faptul că există risc iminent privind siguranța femeii, fapt pentru care împotriva bărbatului de 60 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Totodată, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbat, urmând ca acesta să fie prezentat în cursul zilei de azi Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propuneri corespunzătoare.