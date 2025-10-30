Bărbat din Ciumbrud reținut la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului

La data de 29 octombrie 2025, polițiștii din Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Ciumbrud, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În după-amiaza zilei de 29 octombrie 2025, polițiștii din Teiuș au oprit, pentru control, pe strada Clujului din orașul Teiuș, un autoturism condus de bărbatul de 47 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.