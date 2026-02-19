Bărbat din Câmpeni, încătușat după ce a încălcat ordinul de protecție emis de Judecătoria Câmpeni

La data de 19 februarie 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din orașul Câmpeni, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 18 februarie 2026, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 16 decembrie 2025, de către Judecătoria Câmpeni. Acesta s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 20 de metri de fosta sa parteneră, în vârstă de 32 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.