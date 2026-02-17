Bărbat de aproximativ 40 de ani, găsit decedat într-un lac artificial din Gârbova

Detașamentul de Pompieri Sebeș din cadrul ISU Alba a intervenit pentru căutarea și salvarea unei persoane posibil căzute într-un lac artificial din localitatea Gârbova, de Sebeș.



sursa foto: ISU Alba

La fața locului au fost mobilizate inițial o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o autospecială de scafandri cu barcă. Ulterior, forțele au fost suplimentate cu încă doi scafandri și o autospecială de scafandri din cadrul ISU Sibiu.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, intervenția a vizat căutarea unui bărbat posibil căzut în lacul artificial, care are o suprafață de aproximativ un hectar și o adâncime estimată la 3–4 metri.

După aproximativ două ore de căutări, scafandrii au identificat și extras persoana din apă. Din nefericire, victima – un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani – prezenta rigiditate cadaverică, iar echipajul medical aflat la fața locului a declarat decesul.

Cazul urmează să fie cercetat de autoritățile competente pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.