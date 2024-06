Auri sacra fames”. Pe Florică Coldea l-am întâlnit de trei ori, de fiecare dată rămânând cu impresia că e o simplă pălugă proastă – EDITORIAL

Autor : Prioteasa Sorin

De aproape două săptămâni încerc să scriu un articol despre scandalul generat de gruparea generalilor găinari… De fiecare dată am avut dificultăți deoarece, subit, îmi dispăreau toate exprimările decente din vocabular! În acest moment consider că am devenit imun la mizeria generată de găinarii activității de intelligence….

Nu consider că miza acestui scandal este Florică Coldea, Mitică Dumbravă, independența justiției sau lupta anticorupție! Coldea și Mitică au fost niște șefi mediocri, care au devenit nesemnificativi în momentul în care au părăsit SRI-ul, iar „independența justiției” și „lupta anticorupție” sunt doar sloganuri patriotarde cu care, din când în când, liderii statului român cerșesc voturile „boborului”.

Toți angajații instituțiilor cu competențe în domeniul siguranței naționale susțin că ținta reală a acestui scandal este Laura Codruța Kovesi, pentru că are în lucru niște dosare care duc la persoane importante de la Bruxelles. Această ipoteză este falsă, având ca scop spălarea imaginii instituțiilor care au generat mizeria cu grade militare…

Părerea mea, ca simplu cetățean, este că tot acest scandal care dezvăluie nu doar că statul-împărat este gol, dar este și mândru posesor de micro-penis, are o miză mult mai jalnică! Să analizăm puțin contextul marelui denunț!

În primul rând, denunțătorul este absolvent al unui curs la Academia Națională de Informații… pentru neinițiați, asta înseamnă că era deja în legătura cu cel puțin un ofițer SRI! Cursurile de la ANI aveau ca scop dezvoltarea spiritului civic al celor care deja dețineau o afacere profitabilă sau erau afiliați unei grupări politice! Pentru ceilalți proști din țara asta, SRI le pune la dispoziție câte un bou, de preferat general, care să le țină prelegeri prin sediile facultăților! Programul cursanților de la ANI era extenuant – apăreau prin curtea unității pe la ora 15.00, beau o cafea până pe la 15.30, apoi se retrăgeau în grup la vreun birt, pentru a discuta despre interesul național, normal! Dacă cineva ar avea curiozitatea să verifice evoluția profesională a cursanților SRI, ar avea surpriza să constate că majoritatea au devenit denunțători sau denunțați! Adică găinari mici sau mari, în funcție de cifra de afaceri sau de gașca politică de aparteneță!

În al doilea rând mi se pare haios faptul că denunțătorul avea înregistrări încă de la începutul relației cu gruparea găinarilor… Adică orice băiat care se duce la piață să cumpere influență în justiție își pornește telefonul pe înregistrare, pentru că are nevoie de dovezi, nu!? Mai ales când te duci să vorbești cu ei la sediul lor!

În al treilea rând, o altă chestiune care atrage atenția este viteza de reacție a celor de la DNA. Am întocmit, de-a lungul timpului, câteva denunțuri sau plângeri penale și către DNA, dar și către alte structuri. Cea mai jenantă reacție a avut-o o doamnă procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar al Municipiului București, care mai avea puțin și efectua și un blow-job literar în soluția de clasare, prin care a scăpat de pârnaie doi găinari de la UM 0905 SRI București. În schimb soluția de clasare sosită de la DNA a fost cea mai haioasă – procurorul de caz a enumerat tranzacțiile efectuate din contul firmei care obținuse ilegal câteva contracte de arhivare și a concluzionat că nu au existat șpăgi, căci nu se regăseau în extrasul de cont al celor care încasaseră banii pentru contractul ilegal! Soluțiile de clasare de la secția 4 a municipiului București erau fantastice – doi vajnici polițiști (Roibu Daniel și Iordache Dănuț) pur și simplu au micționat pe lege, salvând de la închisoare un găinar din PNL! Acum 17 luni a fost depus un denunț la nivelul DNA… s-a obținut mandat de interceptare, de percheziție e.t.c. A fost audiată majoritatea angajaților instituției! De aproape opt luni dosarul este în stand by, invocându-se lipsa personalului. Am rugat un prieten jurnalist, care avea câteva intrări pe la nivelul DNA central să se intereseze de stadiul dosarului… răspunsul primit off-the-record a fost că se va aștepta prescripția faptelor, apoi va fi emisă soluția de clasare.

Cam așa se lucrează când este vorba de cercetarea faptelor de corupție…

Și nu în ultimul rând, atrage atenția mânia proletară cu care „jurnaliștii independenți” se erijează în veritabili războinici anti-corupție… îmi aduc aminte că „jurnaliști independenți” din același trust au avut nesimțirea să solicite 5000 de euro pentru a trata un subiect referitor la fapte de corupție săvârșite de ofițeri SRI în complicitate cu oamenii fugarului Arsene Ionel. Și acolo erau înregistrări audio, video și multe documente…. dar, dacă nu s-au oferit și banii, subiectul nu a prezentat interes!

După ce am stabilit contextul scandalului găinarilor din SRI, vă rog să faceți un exercițiu de imaginație! Vă rog să gândiți în termeni economici! Întotdeauna vor exista oameni care vor încălca legea, prin prejudicierea bugetului statului român! O mare parte dintre ei vor fi dispuși să plătească pentru a scăpa de rigorile legii! Este o simplă chestiune de cerere și ofertă! Pur și simplu, gruparea găinarilor din SRI a identificat o cerere pe piață și a venit cu o ofertă!

Partea nasoală este că, în 2009, aceiași grupare de găinari au băgat la pușcărie concurența – pe don senator Voicu Cătălin. Dacă nu îl mai țineți minte este vorba de prietenul domnului general Iliescu și don primar Vanghelie! Adică cei mai vocali acuzatori ai grupării găinarilor din SRI!

Chestiunea nasoală, care îi îngroapă și mai mult pe găinarii de la SRI, este diferența dintre ei și gruparea concurentă! În timp ce Voicu Cătălin se limita la a influența justiția, găinarii de la SRI inventau și cazurile care duceau la tragerea la răspundere penală a viitorilor beneficiari ai traficului de influență! Adică generau cererea pe piață, apoi veneau și cu oferta! Situația este tristă…

Poate cea mai jenantă reacție o are SRI, adică instituția aia care a fost controlată mulți ani de Florică Coldea! Reacțiile angajaților sunt diverse: