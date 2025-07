ATENȚIE: COD GALBEN ȘI PORTOCALIU DE CANICULĂ! Recomandările pompierilor militari pentru protejarea populației în perioadele caniculare

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben, valabilă pentru județul Bihor, în data de 03 iulie a.c., intervalul orar 12.00 – 21.00 și o avertizare Cod Portocaliu pentru perioada 04 iulie, ora 10.00 – 05 iulie, ora 10.00, fenomenele vizate fiind val de căldură, disconfort termic accentuat și caniculă: “Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități”.

În acest context, în scopul preîntâmpinării unor evenimente nedorite pe timpul perioadei caniculare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” recomandă bihorenilor să consume suficientă apă, să poarte haine lejere, de culori deschise și să utilizeze mijloacele de protecție solară, în cazul în care sunt nevoiți să iasă afară. Totodată, vă adresăm rugămintea de a nu lăsa copiii sau animalele de companie singuri/singure în autoturisme.De asemenea, pompierii militari bihoreni vă recomandă să respectați măsurile de prevenire a înecului, și anume:

sursa foto: ISU Bihor

• Scăldați-vă doar în locuri special amenajate pentru înot și respectați avertizările privind interzicerea scăldatului;

• Nu intrați în apa rece înfierbântați, după ce ați stat foarte mult timp la soare;

• Nu săriți de pe platforme, poduri sau alte construcții, aceste acte de teribilism putând avea consecințe grave;

• Evitaţi să vă scăldați fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu ştiţi să înotaţi sau nu aveţi deprinderile necesare; cel mai indicat este să nu vă aventuraţi să vă scăldaţi, dacă nu înotaţi bine;

• Evitaţi scăldatul în râuri, lacuri, canale de irigaţii sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenţii sunt foarte puternici, albiile nămoloase sau pline de plante, pietre, crengi şi trunchiuri de copaci ori în locurile în care s-au produs anterior incidente: barajul de la Tileagd, canalul colector de la Boiu, canalul de la Aștileu, apele Crişului Repede, Crişului Negru, Lacul de acumulare Șauaieu, Lacul Sântion etc.;

• Nu vă aventuraţi în apă când sunteţi în stare de ebrietate, seara târziu sau pe timp de noapte;

• Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în piscinele achiziționate special pentru cei mici ori în cadă;

• Echipamentele speciale pentru siguranța înotului (colac de salvare, aripioare gonflabile, tuburi gonflabile etc.) nu sunt în totalitate eficiente, de aceea vor fi utilizate de către copii sub atenta supraveghere a unui adult;

• Purtarea vestelor de salvare de către copii este o metodă eficientă de prevenire a unor evenimente nedorite;

• Intervenția de urgență în cazul asistării la un accident de înot este crucială pentru salvarea unei vieți, iar semnele care vă indică iminența înecului sunt: aplecarea capului pe spate; gura deschisă în încercarea de a inhala aer; capul ținut în apă, cu gura la nivelul apei; lipsa emiterii de sunete; hiperventilație și gâfâială; ochii sticloși, incapabili să se concentreze; păr peste frunte sau ochi; lovirea involuntară a suprafeței apei cu brațele.

Totodată, rugăm cetățenii să evite utilizarea focului deschis în preajma lanurilor cu cereale, a spațiilor forestiere, precum și a locurilor de agrement. În perioada temperaturilor ridicate cu umiditate redusă, acest lucru poate conduce la incendii de vegetație și cereale, care pot afecta suprafețe extinse.



Informații detaliate despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și a aplicației de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

Plutonier BUTACI ALINA

Tel: 0751180053