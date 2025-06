„Alcohol & Drugs”: Acțiuni Intense ale Poliției Hunedorene pentru Prevenirea Accidentelor

În perioada 16–22 iunie 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara desfășoară o serie de acțiuni intensificate în cadrul campaniei europene ROADPOL – Alcohol & Drugs, având ca scop prevenirea accidentelor rutiere provocate de consumul de alcool sau substanțe psihoactive.

Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii rutieri hunedoreni sunt prezenți zilnic în teren, acționând ferm pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța traficului rutier prin comportamente iresponsabile.

Punctul culminant al acțiunilor va fi atins vineri, 20 iunie, când se va desfășura operațiunea-maraton „Alcohol & Drugs Marathon” – 24 de ore de controale non-stop, cu efective sporite și aparatură modernă pentru testarea consumului de alcool și droguri.

În primele cinci luni ale acestui an, polițiștii din cadrul I.P.J. Hunedoara au organizat peste 85 de acțiuni tematice, în urma cărora au fost constatate 85 de infracțiuni privind conducerea sub influența alcoolului sau refuzul de a se supune recoltării de probe biologice și 22 de infracțiuni pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive. De asemenea, au fost aplicate 64 de sancțiuni contravenționale pentru consum de alcool, fiind dispusă și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule.

Caz semnificativ recent:

La data de 19 iunie a.c., polițiștii Biroului Rutier Petroșani au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 39 de ani din municipiu, implicat într-un accident rutier produs pe 17 iunie a.c., în urma căruia au fost răniți un motociclist și pasagera aflată pe motocicleta acestuia. Testarea șoferului a indicat o alcoolemie de 0,85 mg/l, alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Bărbatul urmează a fi prezentat magistraților pentru luarea măsurilor legale, sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Consumul de alcool sau droguri compromite grav capacitatea de a conduce, crescând semnificativ riscul producerii unor accidente grave.

Recomandăm:

• Nu urcați la volan dacă ați consumat alcool sau substanțe interzise;

• Respectați legislația rutieră;

• Fiți responsabili – siguranța tuturor depinde de fiecare participant la trafic.

Polițiștii rutieri hunedoreni continuă acțiunile de prevenire și combatere a principalelor cauze generatoare de accidente.

Siguranța rutieră este o prioritate. Respectați regulile de circulație!