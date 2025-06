AlbaFest® 2025 – Ediție aniversară cu artiști de top, concerte gratuite, after-party-uri și activări speciale, timp de trei zile, în inima Cetății Alba Carolina

AlbaFest® 2025- o ediție aniversară cu distracție cât pentru o întreagă vară!

Nu putem vorbi despre #AlbaFest®X fără să dăm trecutului ce-i al lui și să ne-amintim de cele aproape un milion de mâini ridicate în Cetate, de miliardele de wați activați și transformați în distracție sau de sutele de artiști care au urcat pe scena din Piața Cetății. Mulți dintre ei au crescut odată cu AlbaFest®, la fel de mulți continuă să crească și să-și construiască niște cariere impresionante. Cele mai importante nume din muzica românească au trecut, la un moment dat, într-o vară sau alta, pe la AlbaFest®. Așa am ajuns unul dintre primele festivaluri de gen din Transilvania și singurul din România care s-a încăpățânat să rămână constant gratuit pentru public.

Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia, organizatorul AlbaFest®, surprinde perfect istoria festivalului: “Metamorfoza din Zilele Orașului, eterna <câmpenească> pe care o puteai întâlni cam peste tot prin țară, în AlbaFest®. un festival adevărat, cu tot ce implică organizarea lui, nu a fost una simplă. Dar cele 9 ediții deja bifate ne-au dovedit că nu am pariat greșit și că am urmat direcția cea mai bună posibil, altfel n-am fi ajuns la ediția a X-a. Vă așteptăm să ne bucurăm de ea, împreună, în Cetate, așa cum am făcut în toate celelalte veri memorabile.”

Cele 9 ediții anterioare AlbaFest® au fost doar încălzirea (ne)oficială pentru ceea ce se va întâmpla între 13 și 15 iunie 2025, în Cetate, la ediția a X-a.

Artiști cu legături puternice cu Alba Iulia sunt liantul de bază al episodului 2025 din AlbaFest®.

Vineri, 13, e loc doar de noroc, în prima seară de AlbaFest®X.

CRISTIAN ALEXIEVICI BAND este promisiunea diviziei artistice locale că AlbaFest®X va începe exact cum ar trebui să înceapă, în forță. Iar continuarea va fi una pe măsură, cu nume grele pe scena din Piața Cetății: LUPII LUI CALANCEA, BERE GRATIS sau SATOSHI.

Sâmbătă, 14 iunie, line up de luat acasă. Sau de revenit acasă. Marius Moga se întoarce pentru AlbaFest®X

Marius Moga va reveni în Piața Cetății, acolo unde a început tot ce înseamnă AlbaFest®.

Implicat în proiect din postura de “naș”, încă de la prima ediție, Marius nu putea lipsi de la ediția aniversară, a X-a. Și nu vine singur, și nici cu mâna goală. Cadoul lui pentru albaiulieni (tot ai lui și ei) este un show de mai bine de o oră, alături de invitații săi speciali. SHIFT, LORA și WHAT’S UP.

Tot sâmbătă avem bass și flow dezlănțuite, într-un show cu greutate, marca Grasu XXL.

JO completează lista de artiști pe care îi veți vedea sâmbătă seara pe scena din Piața Cetății.

Duminică, 15 iunie, AlbaFest®X vă aduce alte 4 show-uri de categorie extra-top: DELIA, RAREȘ, AMI și un alt albaiulian, MAX, din DJ PROJECT cu OANA MATACHE.

After party-uri oficiale într-un loc iconic: Palatul Principilor Transilvaniei, curtea interioară

La AlbaFest®X, unde se termină serile, încep nopțile memorabile. Toată energia și vibrația pozitivă din timpul concertelor se mută, imediat după încheierea acestora, sub cerul liber, în curtea Palatului Principilor Transilvaniei. Aici va fi amplasată cea de-a doua scenă AlbaFest®X, iar de atmosferă, mix si vibe va fi responsabil tot un dj, producător muzical și remixer albaiulian, Moving Elements.

Pentru vineri noaptea vi s-a pregătit un set live de ținut minte și de adus aminte, într-un Retro-After-Party care promite nu doar să reînvie amintiri, ci să creeze altele noi și unice. After party-ul de sâmbătă va fi, la rândul lui, unul , pentru că dj-ul va strecura printre hiturile momentului și tot ce-a fost mai bun în primii 10 ani de AlbaFest®.

Facelift aniversar pentru site-ul oficial AlbaFest®

Pentru ca fiecare fan să aibă totul dintr-un click, AlbaFest® este acum și mai sociabil, pe Instagram-ul propriu dar și pe pagina de Facebook a municipalității, deja cunoscută și utilizată în toți anii trecuți. Aici veți afla toate noutățile și la ediția X. Mai mult, AlbaFest® a primit și o imagine nouă și un design pe măsură pentru site-ul oficial www.albafest.ro. Aici sunt disponibile și galerii media, atât cu artiștii ediției X cât și cu momente excepționale din istoria AlbaFest®, toate menite să trezească pofta de show.

AlbaFest® este o marcă înregistrată a municipalității din Alba Iulia, organizat de Centrul Cultural Palatul Principilor cu suportul unor parteneri de calibru- Elit, Pepsi, Caraiman, Transavia și susținut mediatic de rețeaua națională Virgin Radio România.