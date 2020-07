Albă Iulia e sub apă la fiecare ploaie mai serioasă. Daniel Zdrânc:” Dormi liniștit primăria lucrează pentru tine!”.

Inundațiile care s-au abătut asupra județului Alba, au creat probleme pe mai multe străzi din municipiul Alba Iulia, fiind sub ape, după ce canalizările din acele zone au refulat.

Nu este pentru prima dată când municipiul Alba este afectat de inundații ci, dimpotrivă, orașul intră sub ape de mai multe ori pe an, de fiecare dată când plouă torențial timp de mai multe ore.

Într- o postare pe pagina de socializare, vicepreședintele PSD Alba, Daniel Zdrânc, și -a arătat indignarea privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundațiile din județ.

În aceeași postare, acesta vine și cu o serie de soluții pe care administrația locală să le pună pe viitor în practică:” Zone pavate permeabile.

Locuri special amenajate pentru infiltrarea apei pluviale, Colectarea în recipiente a apei pluviale, Pavaj ecologic, Parcări ecologice cu înclinaţie spre interior, Rigole pentru preluarea/infiltrarea apei pluviale, Bazine subterane de retenție a apei pluviale. În cazul în care suprafețele impermeabile și zonele ocupate de construcții sunt mult prea mari, se pot utiliza bazinele naturale de colectare la suprafață a apei pluviale și infiltrarea ulterioară a apei în sol, în mod natural”.

“Mă doare să văd că după fiecare ploaie mai serioasă Alba Iulia e invadată de ape. Curți, subsoluri sau gospodării sub ape, mașini inundate, oameni necăjiți, unii disperați că își văd agoniseala de o viață distrusă.

O adunătură de incompetenți ipocriți ne vând de ani buni abureli de tipul ” Dormi liniștit primăria lucrează pentru tine!”.

Așa nu se mai poate!

Din nou, vin cu o soluție simplă, eficientă care ar limita efectele distructive ale excesului de apă care nu poate fi preluat de un sistem de canalizare vechi de peste 30 ani.

Colectarea separată a apelor pluviale, astfel încât să nu mai fie necesară preluarea acestora de către sistemul centralizat de canalizare.

Aceste fenomene extreme, combinate cu creșterea rapidă a gradului de urbanizare solicită în mod dramatic sistemele de canalizare din punct de vedere hidraulic. De aceea este necesar să proiectăm și să gândim pe baza unor principii de sustenabilitate modul în care apele meteorice sunt gestionate.

Participarea locuitorilor în planificarea şi punerea în aplicare de îmbunătăţiri practice în zonele în care ei trăiesc şi lucrează, în bugetarea municipală şi în pregătirile pe plan local este esențială. Ei știu cel mai bine unde sunt blocaje și ce se poate face, dar cine să îi asculte???

Zeii nu coboară din Olimp (Primărie) iar soluțiile nu pot să vină doar din birouri!

Pe lângă sistemul divizor cu apa pluvială preluată separat putem aplica tot felul de soluții complementare care să reducă suplimentar riscul de inundații:

Luând în considerare expansiunea continuă și ritmul rapid al dezvoltării orașului și cu toate că sistemele de canalizare au o perioadă lungă de viață, strategiile pentru colectarea apelor pluviale trebuie reevaluate în situația actuală, având în vedere multitudinea de transformări și probleme cu care se confruntă orașul în prezent.

Dar cine să o facă?”.