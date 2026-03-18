Alba Iulia: biciclete electrice fără control – un risc ignorat de autorități

În timp ce datele oficiale prezentate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, indică o creștere alarmantă a accidentelor cu vehicule electrice – 2.751 de persoane au ajuns la Urgențe în 2025, multe dintre ele fiind tineri sub 20 de ani, administrația locală din Alba Iulia continuă extinderea serviciului de biciclete electrice fără măsuri adecvate de siguranță.



Primăria a introdus în trafic aproximativ 300 de biciclete electrice, însă sistemul de închiriere ridică semne serioase de întrebare. Deși regulamentul prevede limite de vârstă, în practică acestea pot fi ușor ocolite. Înregistrarea în aplicație se bazează pe o simplă confirmare digitală, fără verificarea identității prin documente sau metode biometrice, ceea ce permite accesul facil al minorilor.



Această situație este cu atât mai îngrijorătoare cu cât bicicletele electrice sunt concepute în principal pentru adulți. Lipsa experienței și a forței fizice adecvate face ca utilizarea lor de către copii să devină un risc real pentru siguranța acestora și a celorlalți participanți la trafic.



Problemele nu se opresc aici. În contextul în care cele mai grave accidente implică traumatisme craniene, bicicletele sunt puse la dispoziția utilizatorilor fără echipament de protecție, precum casca. În plus, nu există niciun mecanism de prevenire a utilizării acestora de către persoane aflate sub influența alcoolului. Practic, accesul este liber pentru oricine poate scana un cod QR.



Datele recente arată că fenomenul este în creștere: doar în primele luni din 2026, zeci de persoane au fost deja rănite grav în accidente similare la nivel național. În acest context, lipsa unor măsuri concrete de prevenție la nivel local ridică semne de întrebare privind responsabilitatea administrației.



În aceste condiții, se impune o reevaluare urgentă a sistemului. Măsuri precum verificarea reală a vârstei utilizatorilor, introducerea obligatorie a echipamentului de protecție și implementarea unor filtre care să limiteze utilizarea în condiții de risc ar putea reduce semnificativ pericolele actuale.

Semnalele de alarmă există deja. Rămâne de văzut dacă autoritățile din Alba Iulia vor acționa înainte ca aceste riscuri să se transforme în tragedii.