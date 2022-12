Adversarele Romaniei la EURO 2023

In perioada 21 iunie – 8 iulie 2023 se va desfasura a 24-a editie a Campionatului European de Fotbal Under-21, turneu final la care este prezenta si nationala de tineret a Romaniei. Mai mult decat atat, competitia va fi cu atat mai interesanta pentru noi romanii intrucat ea va avea loc pe stadioane din Romania si Georgia.

Citind randurile de mai jos vei afla cateva informatii interesante despre EURO 2023 de tineret, printre care bineinteles si care sunt adversarele pe care Romania le va intalni in faza grupelor.

Ce trebuie sa stii despre EURO 2023?

In ultimii ani, nationala de fotbal de tineret a Romaniei a atras tot mai multa atentie din partea suporterilor, gratie performantelor bune obtinute si a spiritului de echipa pe care l-a aratat in aproape fiecare meci. In aceste conditii, Campionatul European de Fotbal Under-21 din anul 2023 cu siguranta va starni mult interes la noi in tara, astfel ca este util sa afli si tu cateva informatii de baza despre acesta.

Asa cum iti spuneam, competitia va fi gazduita de Romania si Georgia, intre 21 iunie si 8 iulie 2023. Este pentru a doua oara cand in tara noastra au loc meciuri ale Campionatului European de Fotbal Sub 21, dupa editia din 1998 a acestei competitii.

Meciul de deschidere va avea loc in Romania, iar finala va fi gazduita de Georgia, iar pe toate meciurile de la EURO 2023 poti paria online in cele mai bune conditii la agentia Winbet, despre care daca nu stii prea multe detalii te invit sa citesti opinii si pareri Winbet.

EURO 2023 este o competitie extrem de importanta, deoarece in urma acesteia se vor afla si echipele care se vor califica la Jocurile Olimpice de la Paris din anul 2024. Cum Franta este deja calificata din postura de tara organizatoare, nationalele europene de fotbal de tineret se vor bate pentru ultimele 3 locuri disponibile.

Adversarele Romaniei si grupele EURO 2023

Tragerea la sorti a grupelor pentru EURO 2023 a avut loc chiar la Bucuresti, pe data de 18 octombrie 2022. In urma acesteia s-a stabilit urmatoarea componenta a grupelor:

Grupa A : Georgia, Portugalia, Belgia, Olanda

: Georgia, Portugalia, Belgia, Olanda Grupa B : Romania, Spania, Ucraina, Croatia

: Romania, Spania, Ucraina, Croatia Grupa C : Cehia, Anglia, Germania, Israel

: Cehia, Anglia, Germania, Israel Grupa D: Norvegia, Elvetia, Franta, Italia

Interesant de stiut este faptul ca meciurile din grupa A se vor juca la Tbilisi, cele din grupa B la Bucuresti, cele din grupa C la Batumi si Kutaisi, iar jocurile grupei D vor fi gazduite de Cluj-Napoca. Din fiecare grupa se vor califica echipele de pe primele 2 pozitii, care astfel vor ajunge in faza eliminatorie a sferturilor de finala.

Din punct de vedere al coeficientului UEFA, nationala de tineret a Spaniei ocupa prima pozitie in acest moment, astfel ca tricolorii “mici” vor da peste cel mai greu adversar posibil din competitie. Cu toate acestea, suntem insa in fata Ucrainei si a Croatiei din punct de vedere al coeficientului valoric, deci cu siguranta exista sperante la calificarea in fazele eliminatorii.

Stadioanele care vor gazdui meciuri de la EURO 2023

Meciurile de la acest turneu final vor fi gazduite in total de 5 orase: 2 din Romania (Bucuresti si Cluj-Napoca) si 3 din Georgia (Tbilisi, Batumi si Kutaisi). 8 stadioane din aceste orase au fost selectate pentru a primi meciurile de la EURO 2023, dupa cum urmeaza:

Stadionul Steaua, Bucuresti – are o capacitate de 31.200 locuri si va gazdui meciuri din grupa B si o semifinala

– are o capacitate de 31.200 locuri si va gazdui meciuri din grupa B si o semifinala Stadionul Rapid-Giulesti, Bucuresti – are o capacitate de 14.000 locuri si va gazdui meciuri din grupa B si un sfert de finala

– are o capacitate de 14.000 locuri si va gazdui meciuri din grupa B si un sfert de finala Stadionul Cluj Arena, Cluj-Napoca – are o capacitate de 30.200 locuri si va gazdui meciuri din grupa D si un sfert de finala

– are o capacitate de 30.200 locuri si va gazdui meciuri din grupa D si un sfert de finala Stadionul Dr. Constantin Radulescu, Cluj-Napoca – are o capacitate de 22.200 locuri si va gazdui meciuri din grupa D

– are o capacitate de 22.200 locuri si va gazdui meciuri din grupa D Stadionul Boris Paichadze, Tbilisi – are o capacitate de 54.200 locuri si va gazdui meciuri din grupa A

– are o capacitate de 54.200 locuri si va gazdui meciuri din grupa A Stadionul Miheil Meshi, Tbilisi – are o capacitate de 27.200 locuri si va gazdui meciuri din grupa A si un sfert de finala

– are o capacitate de 27.200 locuri si va gazdui meciuri din grupa A si un sfert de finala Stadionul Batumi, Batumi – are o capacitate de 20.000 locuri si va gazdui meciuri din grupa C, o semifinala si finala

– are o capacitate de 20.000 locuri si va gazdui meciuri din grupa C, o semifinala si finala Stadionul Ramaz Shengelia, Kutaisi – are o capacitate de 14.700 locuri si va gazdui meciuri din grupa C si un sfert de finala

Iata in continuare alte cateva informatii interesante despre Campionatul European de Fotbal de Tineret 2023: