Adio Schengen. Austria și Olanda s-au opus aderării României

România a ratat și în acest an, aderarea la spațiul Schengen și la zona Euro.

Votul împotriva aderării României la Schengen, a venit din partea Austriei, care a invocat fenomenul migrației ilegale.

Potrivit cancelarului austriac Karl Nehammer, la momentul actual în Austria se află 75.000 de migranți ilegali, care nu au fost înainte înregistrați în nicio altă țară UE.

Al doilea vor negativ, a venit din partea Olandei, țară care a votat împotriva aderării Bulgariei, iar dosarul vecinilor noștri de la sud de Dunăre și a României, au fost analizate la pachet.

Au fost 24 de voturi pentru și 2 împotrivă, a membrilor Consiliului de Justiție și Afaceri Interne (JAI).

În schimb, Croația a a primit vot unanim și va intra în Schengen de la 1 ianuarie 2023.

Ca urmare a votului, controalele la granițele terestre ale Croației cu celelalte state membre Schengen vor înceta de la 1 ianuarie 2023, în timp ce controlul la aeroporturi va înceta de pe 26 martie 2023, când se schimbă programul liniilor aeriene.

Premierul României Nicolae Ciucă, a declarat joi, că țara noastră va continua să depună un nou dosar pentru o nouă candidatură la Spațiul Schengen.

„În calitate de premier şi cetăţean român aş dori să mulţumesc Comisiei Europene, Parlamentului European, dar şi celor din agenţiile europene care ne-au susţinut vocal pe baza unor fapte şi cifre solide şi care au insinstat să găsim împreună soluţii.

Toate statele au fost de acord să ne deschidă porţile pentru Schengen, cu o singură şi nejustificată excepţie, Austria. Unanimitatea nu a fost posibilă pentru că un singur stat membru a refuzat”, a spus Ciucă. „Această decizie a fost bazată pe date pe care România le-a catalogat clar ca fiind profund incorecte.

Am recunoscut dificultăţile statelor membre care se află sub presiuni migratorii şi am marşat pe găsirea unor soluţii. Regretăm şi sincer nu înţelegem poziţia inflexibilă adoptată de Austria”, a adăugat el. „Etapele parcurse în acest proces relansat de aderare au confirmat că cetăţenii români şi europeni pot avea încredere în cum România asigură protejarea frontierelor. România va continua să fie constructivă şi să lucreze pentru o veritabilă soluţie europeană. România va relua procesul de aderare la Schengen. Acesta rămâne obiectivul ţării noastre”, a declarat premierul Nicolae Ciucă, citat de Digi24.ro.