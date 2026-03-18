Acțiune de prevenire a violenței domestice desfășurată de polițiști în Sebeș

Astăzi, 18 martie 2026, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat, împreună cu polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, o activitate preventivă pe linia violenței domestice, pe raza municipiului.







Pe parcursul activității, au fost distribuite pliante informative. Scopul activității l-a constituit creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și promovarea unui comportament bazat pe respect și egalitate.

De asemenea, cetățenilor le-a fost prezentată aplicația Bright Sky, un instrument util destinat sprijinirii victimelor violenței domestice, care oferă informații, resurse și posibilitatea de a solicita ajutor în mod discret și rapid.