Accident rutier pe strada Republicii din Alba Iulia. Nicio persoană nu a fost transportată la spital

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe strada Republicii, în zona bazinului de înot. În eveniment au fost implicate două autoturisme.





Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, în urma impactului nu au existat persoane încarcerate. La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

sursa foto: ISU Alba

Ulterior, autoritățile au precizat că nicio persoană rănită nu a necesitat transportul la spital.