Accident rutier pe Bulevardul Încoronării din Alba Iulia. Trei mașini implicate

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru gestionarea unui accident rutier produs pe Bulevardul Încoronării din municipiu.





În eveniment au fost implicate trei autoturisme. Din primele informații transmise de ISU Alba, nicio persoană nu a fost încarcerată. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ, pentru acordarea îngrijirilor medicale de urgență.

sursa foto: ISU Alba

Autoritățile monitorizează situația și iau măsuri pentru asigurarea zonei și fluidizarea traficului.