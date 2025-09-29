Accident rutier la Bățălar: trei tineri implicați, o minoră transportată la spital

În urmă cu puțin timp, pompierii Punctului de Lucru Bretea Română au intervenit cu o autospecială de descarcerare pe raza localității Bățălar, unde a avut loc un accident rutier.

În sprijinul pompierilor au fost alocate și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

sursa foto: ISU Hunedoara

La fața locului, s-a constatat faptul că, în accident a fost implicat un singur autoturism, găsit răsturnat, înafara părții carosabile.

Cele trei persoane aflate în autovehicul, mai exact – conducătorul auto – un tânăr în vârstă de 18 ani și două minore în vârstă de 15, respectiv 16 ani, au fost evaluate medical și ulterior, una dintre minore a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Pompierii militari au asigurat, totodată, măsurile specifice de prevenire a incendiilor în astfel de cazuri.