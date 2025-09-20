Accident rutier în localitatea Mihăiești: trei persoane rănite, două transportate la spital

Un accident rutier a avut loc pe raza localității Mihăiești, unde au fost implicate mai multe autoturisme.

Potrivit ISU Cluj, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Huedin și Detașamentul 1 Cluj-Napoca, cu două autospeciale dotate cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD – dintre care una de terapie intensivă mobilă – și un echipaj SAJ.

sursa foto: ISU Cluj

În urma evenimentului, echipajele de intervenție au găsit un microbuz răsturnat și un autoturism ieșit în afara carosabilului. Trei persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar două dintre ele – un bărbat și o femeie de aproximativ 45 de ani – au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Ambele victime prezentau afecțiuni ușoare.

Din primele date, nu au existat persoane încarcerate.