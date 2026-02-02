Accident pe strada Dejului din Gherla: pompierii au extras un tânăr blocat în autoturism

Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit noaptea trecută, în jurul orei 01.00, la un accident rutier petrecut pe strada Dejului din municipiul Gherla.

sursa foto: ISU Cluj

Forțele noastreau găsit la fața locului un autoturism avariat, iar în interior se afla un tânăr care nu a putut să iasă singur afară, fiind blocat. Astfel, pompierii l-au extras în siguranță folosind echipamentele din dotare și l-au predat echipajului SAJ.

În cele din urmă, victima de aproximativ 19 ani a fost transportată la spital. În paralel, pompierii au asigurat zona, intervenind cu o autospecială cu modul de descarcerare.