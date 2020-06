Accident mortal la Decea: Un băiețel de 5 ani și -a pierdut viața, Alte 5 persoane au fost rănite. Precizări IPJ Alba

Un accident mortal s -a produs sâmbătă dimineața, în localitatea Decea (județul Alba). În accident au fost implicate, iar în urma impactului violent, unul dintre autovehicule, a fost proiectat într -un stâlp de electricitate și apoi ricoșând în zidul unei case.

Șoferul uneia dintre mașini a încercat o depășire riscantă, neasigurându -se. Când acesta a încercat să intre pe banda sa de mers, a acroșat mașina care venea din sens opus, în care se aflau doi adulți și doi copii. Aceștia au fost transportați la Compartimentul de Primiri Urgențe, al Spitalului Municipal Aiud.

În urma accidentului un copil de 5 ani a decedat, fiind găsit în stop cardiorespirator, medicii veniți la fața locului nu au putut să îl mai salveze.

Doi dintre cei trei adulți, aflați în mașină, au refuzat transportul la spital.

IPJ Alba, a venit cu precizări legate de împrejurările producerii accidentului de la Decea:

“La data de 20.06.2020, in jurul orei 11,30, pe strada Principala din localitatea Decea, un tânăr de 26 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism in direcția Aiud – Turda, s-a angajat in depășirea unui autoturism condus de un bărbat de 42 de ani, din Aiud, manevra nefinalizata, iar la revenirea pe banda sa de mers a acroșat autoturismul pe care încercase sa îl depășească, după care a părăsit carosabilul si a intrat in coliziune cu un stâlp si cu zidul unui imobil.

In urma accidentului, un minor de 5 ani, pasager in autoturismul condus de tânăr, a decedat, iar tânărul si doi minori, in vârsta de 17 ani, pasageri in același autoturism, au suferit leziuni corporale ușoare.

De asemenea, o femeie in vârsta de 68 de ani, din Decea, care se afla in interiorul imobilului, a suferit leziuni ușoare si a fost transportata la spital. Din primele cercetări a rezultat ca minorul era pasager pe bancheta din spate a autoturismului, nu purta centura de siguranță si nici nu era fixat intr-un sistem de siguranță cu retenție.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă si vătămare corporală din culpă”.