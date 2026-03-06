Accident la Sălicea! O mașină a căzut într-o râpă, un bărbat a fost transportat la spital

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în această dimineață, în jurul orei 08.00, la un accident rutier petrecut pe raza localității Sălicea.



sursa foto: ISU Cluj

Echipajele operative au găsit la fața locului două autoturisme, unul dintre acestea aflându-se într-o râpă de aproximativ 10 metri adâncime. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, iar cinci persoane au reușit să iasă singure afară din autoturismele avariate.

Au primit îngrijiri la fața locului trei bărbați, unul dintre aceștia, de aproximativ 30 de ani, fiind transportat la spital. Ceilalți doi au refuzat transportul la spital.

Au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SAJ.