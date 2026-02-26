Accident la Buru: Microbuz răsturnat în afara carosabilului, o femeie de 80 de ani transportată la spital

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, în urmă cu puține momente, la un accident rutier petrecut pe raza localității Buru.

sursa foto: ISU Cluj

În accident au fost implicate un autoturism și un microbuz, răsturnat în afara părții carosabile. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, iar echipajele operative au găsit la fața locului trei persoane. Doar una dintre acestea a necesitat îngriniri medicale, mai exact o femeie de aproximativ 80 de ani. În cele din urmă, aceasta a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ.