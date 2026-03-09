Accident între Deva și Simeria: două autoutilitare implicate, o persoană rănită ușor

În urmă cu puțin timp, pompierii deveni au intervenit pentru gestionarea unui accident rutier produs între municipiul Deva și Simeria.





Pentru misiune au fost alocate o autospecială dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

La fața locului, colegii noștri au constatat faptul că, în accident au fost implicate două autoutilitare și două persoane.

Una dintre acestea a suferit răni ușoare și a fost asistată medical de către paramedici, fără a se impune transportul la o unitate spitalicească.

Pompierii au asigurat, totodată, măsurile specifice de prevenire a izbucnirii incendiilor în astfel de cazuri.

Circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un singur sens, până la finalizarea intervenției.