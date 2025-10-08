Accident cu trei mașini pe DN 66, între Aninoasa și Vulcan. Un bărbat a ajuns la spital

Pompierii din Vulcan și Petroșani au intervenit în această dimineață, pe DN 66, între Aninoasa și Vulcan, pentru gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unui accident rutier.

Pentru misiune au fost alocate o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.





sursa foto: ISU Hunedoara

La fața locului, echipajele operative au constatat faptul că, în accident au fost implicate trei autoturisme, în care se aflau șase persoane.

În urma evaluării medicale, un bărbat în vârstă de 39 de ani a primit îngrijiri medicale și ulterior a fost transportat la spital, pentru investigații suplimentare.

Totodată, pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a incendiilor în astfel de cazuri.

Circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri, până la finalizarea intervenției.