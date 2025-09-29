460 de șoferi sancționați pentru viteză pe șoselele din Sibiu

Săptămâna 22 – 28 septembrie a.c., a fost dedicată prevenirii accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei în cele 2 forme ale sale: neadaptate sau excesivǎ, în condiţiile în care aceasta rămâne principala cauză generatoare de accidente de circulaţie cu consecinţe deosebit de grave.

În perioada menţionată, aproximativ 32 de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au acţionat zilnic în zonele şi pe drumurile naționale identificate cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere.

Dispozitivele de măsurare şi înregistrare a vitezei de deplasare a autovehiculelor au fost poziţionate îndeosebi pe drumurile naţionale (DN 1, DN 7 şi DN 14), dar şi în localităţi.

În urma supravegherii acestor zone şi tronsoane, poliţiştii rutieri au depistat 460 de conducători auto care au încălcat regimul legal privind viteza de deplasare, în cazul a 26 dintre aceştia fiind aplicată şi măsura complementară de suspendare a dreptului de conducere pe o perioadă de 90 de zile, pentru alți doi șoferi dreptul de conducere a fost suspendat pentru 120 de zile după ce au depășit limita de viteza legală cu peste 70 de km/h.

Totodată, în cazul a 10 conducători auto s-au întocmit dosare penale, ca urmare a săvârşirii de infracţiuni la regimul rutier (de exemplu: conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului, conducere cu permisul suspendat) şi au fost retrase 82 de certificate de înmatriculare.

Acțiunile pentru depistarea șoferilor care circulă cu viteză excesivă vor continua și în perioada următoare, cu precizarea că scopul principal este creșterea siguranței pe drumurile publice și nu acela de a aplica sancțiuni contravenționale.