26- 28 august: Sărbătoarea Muzicii în Cetatea Alba Carolina

Cetatea Alba Carolina va fi în acest weekend, gazda Festivalului” Sărbătoarea muzicii”.

Timp de trei zile, albaiulienii dar și turiștii care vor poposi în Alba Iulia, vor putea lua parte la o serie de evenimente cultural – artistice: lansări de carte, expoziții de fotografie și pictură, concert fusion simfo-pop-rock, tango, iar festivalul se va încheia duminică cu spectacolul Rigoletto de Giuseppe Verdi, pus în scenă de membrii Operei Naționale din București.

Sărbătoarea Muzicii – Program:

Vineri, 26 august, 2022

14:00 Lansarea volumului „Chișinăul de altădată”

Autori acad. Andrei Eșanu, dr. Valentina Eșanu, cordonator: Alexandru Corduneanu, Sergiu Musteață

Muzeul Principia

15:00 Lansarea expoziției fotografice „Chișinăul în culori”

Autor Lică SAINCIUC, artist plastic, membru UAP

Muzeul Principia

19:00 Cel mai bine – Concert Trio: Laura Orian & Cristian Alexievici & Răzvan Meseșan

Poarta a III-a a Cetății Alba Iulia

20:00 Zilele Chișinăului la Alba Iulia – Concert fusion simfo-pop-rock cu: Orchestra municipală de cameră “Camerata Chișinău” și formația “Etno Republic”, dirijor Marcel Ștefănuț, trupa “Brio Sonores” și Mariana Bulicanu

Piața Cetății

Sâmbătă, 27 august, 2022

10:00 Vernisarea expoziției de pictură a membrilor UAP din Republica Moldova

Coordonator: Florina Breazu, președinte UAP și Alexandra Mihalaș

Sala Unirii

11:00 Vernisarea expoziției portului popular din Republica Moldova

Coordonator Olesea ENACHI.

Sala Unirii

19:00 Return to Tango – concert și momente coregrafice

Poarta a III-a a Cetății Alba Iulia

20:00 Music can change the world – Classical and pop music experience by Alexandru Pal, dirijor: Cristian Sandu, invitați speciali: Lorena Puican și Georgeta Plută

Piața Cetății

Duminică, 28 august, 2022

19:00 Foc și joc – concert chitare clasice: cu Duo Kitharsis

Poarta a III-a a Cetății Alba Iulia

20:00 Rigoletto de Giuseppe Verdi – Opera Națională București, dirijor Daniel Jinga

Piața Cetății