196 de intervenții ale salvatorilor hunedoreni în weekend: incendii de vegetație și zeci de cazuri medicale

În ultimele trei zile echipajele de salvatori din cadrul ISU Hunedoara au desfășurat 196 misiuni și intervenții, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și alte operațiuni destinate protecției comunităților.



sursa foto: ISU Hunedoara

O pondere semnificativă a misiunilor a fost reprezentată de acordarea ajutorului medical de urgență, respectiv 144 astfel de solicitări.

Tot în aceste zile, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 24 de incendii. Dintre acestea, 23 au reprezentat arderi necontrolate ale vegetației uscate și deșeuri menajere, fiind afectate circa 30 de hectare de teren.

Un alt incendiu a avut loc vineri seara, în localitatea Certeju de Sus. Pentru gestionarea evenimentului, pompierii Detașamentului Deva au intervenit de urgentă cu două autospeciale de stingere, autoscara mecanică, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta violent la o bucătărie de vară, cu posibilitatea extinderii focului la casele învecinate. Colegii noștri au reușit să lichideze incendiul în limitele găsite, suprafața afectată fiind de aproximativ 60 de metri pătrați. De asemenea, în timpul intervenției, aceștia au extras din zona incendiată o butelie care prezenta pericol de explozie. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale.

Totodată, în perioada menționată, echipajele de salvatori au acordat sprijin Serviciului de Ambulanță Județean în 17 cazuri, au desfășurat 4 activități de recunoaștere, au acționat pentru deblocarea a 3 uși de acces în locuință și au intervenit în alte 3 situații pentru protecția comunității.

În continuare, salvatorii hunedoreni vor fi la datorie, 24 de ore din 24, pentru gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical persoanelor aflate în dificultate.

Atenție!

Orice utilizare a focului deschis în zone de pădure, vegetație uscată sau în scopuri de igienizare a terenurilor este STRICT INTERZISĂ!

Facem apel către autoritățile locale și către cetățeni să manifeste responsabilitate și prudență maximă în gestionarea focului deschis, în special în zonele de pădure sau de vegetație uscată. Focul deschis poate provoca pagube majore asupra mediului, solului, locuințelor și poate genera chiar și victime omenești

Nu uitați!

Accesați platforma națională de pregătire pentru situații de urgență, disponibilă la adresa https://fiipregatit.ro și descărcați, gratuit, aplicația DSU, care oferă informații utile despre prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, din AppStore sau Google Play.