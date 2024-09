15 septembrie – Ziua internațională a democrației

Ziua internațională a democrației aduce oportunitatea de a revizui starea democrației în lume. Democrația este un proces, dar și un scop. Astfel că numai cu participarea deplină și sprijinul comunității internaționale, a organelor naționale de conducere, a societății civile și a indivizilor, idealul democrației poate deveni o realitate de care să se bucure toată lumea, pretutindeni, subliniază Organizația Națiunilor Unite.

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, consacrat în articolul 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Totuşi, există guverne sau persoane în zona puterii care găsesc numeroase modalităţi de a o împiedica. Articolul 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede: „Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare; acest drept include libertatea de a avea opinii fără interferenţă şi de a căuta, primi şi împărtăşi informaţii şi idei prin orice mijloace şi indiferent de frontiere.”, evidenţiază www.un.org.

Legătura dintre democraţie şi libertatea presei este, de asemenea, consacrată în Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.

În septembrie 2024, această zi poartă o conotaţie specială, întrucât 2024 este an al alegerilor – jumătate din populaţia lumii merge la urne pentru a alege noi guverne şi reprezentanţi care vor modela viitoarea politică. Aceste alegeri au loc într-un context de regresie a democraţiei la nivel global. Potrivit Parteneriatului European pentru Democraţie (European Partnership for Democracy), jumătate dintre ţările chestionate într-un raport recent se confruntă cu declinuri democratice, iar toate regiunile manifestă erodarea respectului pentru drepturile de bază, inclusiv libertatea de exprimare şi de întrunire. În timp ce unele dintre aceste alegeri au loc în medii deschise, multe altele au loc în regimuri despotice sau în mijlocul războiului şi conflictelor. Integritatea tuturor alegerilor este din ce în ce mai ameninţată, noile tehnologii care manipulează opinia publică determinând o creştere a discursurilor instigatoare la ură şi a dezinformării.

În acelaşi timp, în multe părţi ale lumii, există dovezi ale creşterii participării politice. Organizaţiile şi mişcările, cum ar fi organismele de management electoral, agenţiile anticorupţie şi instituţiile pentru apărarea drepturilor acţionează ca elemente de control şi echilibru importante, contribuind la prevenirea abuzurilor de putere şi la reducerea corupţiei, evidenţiază https://epd.eu/.

IDD Bruxelles (International Democracy Day) este un eveniment organizat în fiecare an în luna septembrie pentru a marca Ziua internaţională a democraţiei ONU. Din 2015, această reuniune este organizată de un parteneriat de organizaţii şi think tank-uri pentru democraţie, şi anume: Reţeaua Europeană a Fundaţiilor Politice (ENoP), European Endowment for Democracy (EED), European Partnership for Democracy (EPD), International IDEA şi din 2020, Carnegie Europe. În fiecare an, evenimentul este condus de unul dintre co-organizatori, arată https://www.idd-brussels.eu/.

Evenimentul este de obicei deschis printr-o sesiune la nivel înalt. Ediţia din acest an are loc pe 19 şi 20 septembrie, la Comitetul European al Regiunilor de la Bruxelles.

Organizatorii convin asupra unei teme în fiecare an. Tema celei de-a zecea ediţii a IDD Bruxelles este ”Un an de alegeri”. IDD 2024 va avea o viziune globală asupra acestui an electoral, cu un accent deosebit pe implicarea femeilor şi a tinerilor.

În acest moment crucial, conferinţa IDD Bruxelles oferă o platformă pentru a discuta şi a modela agenda UE pentru democraţie pentru următorii ani. Evenimentul va reuni factorii de decizie, politicieni, activişti şi jurnalişti independenţi din întreaga lume pentru discuţii critice despre starea democraţiei de astăzi, provocările cu care se confruntă şi oportunităţile viitoare.

O atenţie specială va fi acordată rolurilor tinerilor şi femeilor în aceste discuţii în cadrul programului Women and Youth Democratic Engagement (WYDE). Această iniţiativă emblematică a UE îşi propune să promoveze pluralismul politic şi incluziunea proceselor democratice, conform sursei citate.

UNESCO sărbătoreşte, de asemenea, în fiecare an Ziua internaţională a democraţiei, prin sprijinul adus „idealului democratic”, enunţat şi în Constituţia organizaţiei ca „demnitatea, egalitatea şi respectul reciproc” între oameni, arată https://www.unesco.org/.