Veste proastă pentru gospodinele care vând bunătăți pe internet! ANSVSA avertizează: comercializarea prăjiturilor și a altor produse alimentare fără înregistrare este ilegală

Gospodinele care prepară prăjituri, cozonaci sau alte produse culinare în propria bucătărie și le vând apoi pe internet, „la liber”, riscă sancțiuni. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atrage atenția că vânzarea online a oricărui tip de aliment fără înregistrare sanitar-veterinară este o activitate ilegală, indiferent că este vorba despre cantități mici sau ocazionale.

Fenomen în creștere pe rețelele sociale

Potrivit inspectorilor ANSVSA, în ultimele luni s-a constatat o creștere semnificativă a numărului de produse alimentare promovate pe rețelele sociale, pe grupuri locale sau pe platforme de anunțuri. Multe dintre aceste bunătăți provin din bucătării casnice, fiind prezentate drept „de casă”, „tradiționale”, „fără aditivi” sau „făcute ca la mama acasă”.

Deși cererea este mare, iar clienții sunt atrași de ideea unor produse artizanale, multe dintre persoanele care le comercializează nu sunt înregistrate oficial, nu dispun de spații verificate de autorități și nu pot garanta igiena și siguranța alimentelor puse la vânzare.

ANSVSA: „Este obligatorie înregistrarea și respectarea normelor de igienă”

Reprezentanții ANSVSA atrag atenția că legislația din România este foarte clară: orice activitate de producție și vânzare a alimentelor, inclusiv cele comercializate online, trebuie să fie autorizată sau înregistrată sanitar-veterinar, iar spațiile de producție trebuie să respecte reguli stricte de igienă.

Aceste norme includ:

spații dedicate preparării alimentelor, ușor de curățat și igienizat;

ustensile și echipamente conforme;

condiții de depozitare și transport adecvate;

proceduri care să prevină contaminarea produselor;

trasabilitatea ingredientelor și evidența producției.

Vânzarea produselor preparate în bucătării obișnuite, destinate uzului personal, nu îndeplinește aceste standarde, iar inspectorii avertizează că astfel de practici pot pune în pericol sănătatea consumatorilor.

Verificări intensificate în mediul online

ANSVSA anunță că inspectorii urmăresc constant anunțurile publicate în mediul online și pe rețelele sociale. Conturile care promovează produse neautorizate pot fi verificate, iar persoanele care desfășoară activități comerciale fără respectarea legii riscă amenzi considerabile și chiar oprirea activității.

Autoritățile recomandă consumatorilor să fie prudenți atunci când cumpără produse alimentare de pe internet și să verifice dacă vânzătorii sunt înregistrați legal.