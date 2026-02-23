Urmărit național pentru trafic de droguri, prins de polițiștii hunedoreni

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara, au depistat un bărbat de 38 de ani, urmărit național pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Potrivit cercetărilor, persoana în cauză se afla sub măsura controlului judiciar din luna noiembrie 2025. Întrucât s-a sustras obligațiilor impuse de măsura preventivă a controlului judiciar, Tribunalul Hunedoara a emis pe numele bărbatului de 38 de ani, domiciliat în municipiul Deva, un mandat de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

Ca urmare a controlelor și verificărilor efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, acesta a fost depistat în cursul zilei de ieri, 22 februarie a.c., pe raza municipiului Hunedoara.

Bărbatul de 38 de ani figura în evidențele Poliției Române ca fiind urmărit național. Acțiunea polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale a benefiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara.

Persoana în cauză a fost depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, în vederea executării mandatului.