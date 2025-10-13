Un tânăr din Șugag a fost reținut după ce a lovit un bărbat din Pianu de Sus. Victima, transportată în stare gravă la spital

Un incident violent a avut loc duminică seara, 12 octombrie 2025, în localitatea Pianu de Jos. Un tânăr de 26 de ani, din Șugag, a fost reținut de polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sebeș, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Alba, în jurul orei 22.00, bărbatul de 26 de ani l-ar fi agresat pe un localnic de 50 de ani, din Pianu de Sus, lovindu-l cu pumnul în zona feței. În urma impactului, victima a căzut pe carosabil și a suferit leziuni corporale grave.

Bărbatul rănit a fost preluat de un echipaj medical și transportat, în stare de inconștiență, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ulterior, medicii au decis transferul acestuia la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca polițiștii să continue cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta.