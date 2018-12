Ultimul veteran de război din Abrud, aniversat de administrația locală

Ultimul veteran de război din Abrud a fost aniversat. Primarul orașului Abrud a ajuns în acasa lui Ioan Jurca, amintindu-i acestuia despre faptele sale de vitejie și eroism și mulțuminu-i că prin sacriviciul său și al întregii armate române, noi am reușit să sărbătorim în acest an Centenarul Marii Uniri. Născut în 6 octombrie 1921, în Abrud, Ioan Jurca, din dragoste de ţară pe front a participat, cu mult curaj şi vitejie la luptele duse pentru eliberarea Țărilor Române. A trăit războiul, iar acum își aminteşte foarte clar, ca și când s-ar fi întâmplat ieri, cum soldații români au rezistat pe front pentru un viitor sigur al românilor uniți într-o singură țară. Ioan Jurca povestește cum soldaţii români, în ciuda lipsurilor, aveau curaj și o dorință de libertate care le oferea rezistenţă fizică. Fie ploi de toamnă, ploi de primăvară, ger năpraznic, condiții greu de îndurat prin lipsa hranei, lipsa unei uniforme adecvate, nu au existat ostaşi răciți, ci doar soldați răniți sau omorâți de inamic. Eroismul şi dragostea faţă de ţară au fost cea mai bună armă. În semn de recunoaştere a meritelor sale în lupta antifascistă, primarul Nicolae Simina a ținut să răsplătească faptele sale de vitejie, ”cu o educaţie extraordinară de dragoste de ţară și-a făcut datoria şi este un exemplu de luptă şi eroism pe front. Jurământul de a lupta pentru țară l-a făcut și în fața lui Dumnezeu și nu a renunțat niciodată să-l îndeplinească. Mi-a arătat mâna stângă, a fost rănit pe front. A fost și la un pas de a fi ucis de un rus, deoarece a fost confundat inițial cu un neamț. Am ţinut să-i urez bravului veteran de război, Ioan Jurca, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 97 de ani, un călduros ”La mulţi ani!”, ne-a precizat Nicolae Simina.