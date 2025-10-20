Tragedia de pe Calea Rahovei reaprinde criticile la adresa sistemului de urgență. Se cere demisia lui Raed Arafat

Tragedia produsă pe Calea Rahovei, în urma căreia trei oameni și-au pierdut viața, a readus în prim-plan nemulțumirile privind modul în care autoritățile gestionează situațiile de urgență. Sunt formulate noi critici la adresa conducerii Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), iar Raed Arafat este din nou vizat de cereri publice de demisie.

Evenimentul de pe Calea Rahovei este considerat de critici încă un episod într-un lanț de tragedii în care intervențiile au fost întârziate sau coordonate deficitar. Sunt invocate precedente precum incendiul din clubul Colectiv, cazul Caracal, tragediile de la Constanța, Onești și explozia de la Crevedia, toate soldate cu pierderi de vieți omenești și urmate de anchete fără schimbări majore la nivel instituțional.

Potrivit contestatarilor, problemele nu se află la personalul operativ, ci la nivelul conducerii și al mecanismelor administrative care ar fi rămas „blocate într-un sistem birocratic, lipsit de responsabilitate și reacție rapidă”.

„Vieți pierdute, funcții păstrate” – acesta este mesajul vehiculat în spațiul public în ultimele ore, unde se solicită demisia lui Raed Arafat sau revocarea sa din funcție, pe motiv că reformele promise după tragediile anterioare nu au produs rezultate concrete.

Criticii afirmă că România are nevoie de un sistem de urgență modernizat și transparent, în care responsabilitatea managerială să fie asumată, nu doar invocată după fiecare dezastru.

Deocamdată, Raed Arafat nu a formulat o reacție publică pe acest subiect.