Tânăr de 20 de ani din Uricani, reținut după ce ar fi atacat un localnic cu un topor

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Uricani au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 20 de ani, domiciliat în aceeași localitate, bănuit de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, urmând a fi prezentat procurorului de caz pentru dispunerea măsurilor legale.

În fapt, s-a stabilit faptul că, la data de 1 martie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Uricani au fost sesizați despre faptul că un tânăr de 21 de ani, domiciliat în aceeași localitate, s-a prezentat la o unitate medicală, precizând că ar fi fost victima unei agresiuni.

Din verificările efectuate a reieșit că, în timp ce se deplasa spre domiciliu, persoana vătămată ar fi fost abordată de un bărbat având fața acoperită cu o mască chirurgicală. Acesta l-ar fi lovit pe tânăr cu un obiect contondent (topor), moment în care persoana vătămată ar fi încercat să se apere, lovindu-l în zona feței. Ulterior, agresorul ar fi fugit într-o direcție necunoscută, iar victima s-a deplasat la unitatea medicală pentru îngrijiri de specialitate.

În urma activităților desfășurate, la data de 2 martie, polițiștii au depistat persoana bănuită de comiterea faptei: un tânăr de 20 de ani, din Uricani, care a fost reținut pentru 24 de ore.

Totodată, împotriva sa a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru cinci zile.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.