Tânăr de 18 ani reținut după ce ar fi bătut și jefuit un alt tânăr în Petroșani

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Petroșani au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 18 ani, domiciliat în municipiul Petroșani, bănuit de comiterea unor infracțiuni cu violență și tâlhărie calificată. Acesta urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizată cu privire la faptul că, în noaptea de 4 martie a.c., în jurul orei 01:30, în timp ce se afla în zona unui magazin alimentar din aceeași localitate, un bărbat de 19 ani, din Petroșani, ar fi avut o discuție în contradictoriu cu un tânăr de 18 ani, care l-ar fi agresat fizic și i-ar fi sustras suma de 600 de lei, pe care o avea asupra sa. Ulterior, agresorul ar fi intrat în magazinul din apropiere, unde ar fi cumpărat mai multe produse.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că în comiterea faptei ar mai fi fost implicată o persoană, un bărbat de 44 de ani, din Petroșani, însă s-a constatat că acesta are discernământul abolit, fiind cercetat în stare de libertate.

Tânărul de 18 ani a fost reținut pentru 24 de ore, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tâlhărie calificată. Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.