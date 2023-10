Tamara Korpatsch a câștigat trofeul Transylvania Open WTA 250 2023! Gabriela Ruse, finalistă: ”Este trofeul meu de suflet!”

Jodie Burrage și Jil Teichmann, campioane la dublu

Tamara Korpatsch este noua campioană a turneului Transylvania Open WTA 250. Jucătoarea din Germania în vârstă de 28 de ani a câștigat la Cluj primul ei titlu WTA 250, după ce a învins-o în finală pe Gabriela Ruse, scor 6-3, 6-4. Ambele jucătoare au avut o săptămână excelentă la Cluj. În urma victoriilor de aici, Tamara se apropie de cel mai bun loc ocupat în clasamentul WTA și va ajunge, de săptămâna viitoare, în jurul locului 80. Gabriela a revenit în forță în atenția lumii sportive, demonstrând că locul ei este în elita tenisului mondial. Venită la Transylvania Open cu wild card și clasată în afara topului 180 WTA, ea se apropie acum de revenirea în top 100 mondial.

Tamara Korpatsch: ”Această victorie înseamnă enorm pentru mine. Este primul titlu WTA 250 și primul pe hard! Sunt extrem de fericită! Este un turneu minunat și mă bucur că am câștigat. Am venit motivată, am avut racheta mea cea nouă și mi-am spus că acum pot să joc cel mai bun tenis al meu și pot să câștig acest turneu. Gabriela Ruse a fost adversara mea, dar și publicul a fost oponentul meu. Dar a fost o atmosferă minunată și e normal, Gabi e o jucătoare din România. La un momentan mi-am imaginat că fanii strigă Haide, Tammy!”

Gabriela Ruse: ”A fost ceva extraordinar ce mi s-a întâmplat în această săptămână și a fost un vis devenit realitate: să joc în fața publicului de acasă și să câștig atât de multe meciuri. Este cel mai de suflet trofeu! Chiar dacă la Hamburg am câștigat trofeul, Transylvania Open este altceva. Simt că am bucurat oamenii și le-am arătat cum este Gabriela Ruse de fapt. Și nu mă refer la tenis, ci la omul Gabriela Ruse.”

Gabriela Ruse s-a confruntat în finală cu dureri fizice puternice, însă și-a dorit să termine meciul, încurajată de aplauzele și susținerea publicului. Ea este a doua jucătoare din România care a ajuns în finala de simplu la Transylvania Open, după cea jucată în 2021 de Simona Halep.

Gabriela Ruse: ”Am muncit foarte mult în ultimul an. A fost greu să duc la final acest meci. La finalul primului set a început durerea de gambă. Durerea a fost foarte mare și nu o puteam controla, însă la un moment dat mi-am dat seama că nu o să pot câștiga meciul, dar mi-am dorit să lupt până la ultima minge. Dacă nu ar fi fost în România, probabil aș fi abandonat, pentru că am simțit la un moment dat că aș putea să agravez situația. Dar cred că românii și toți cei care m-au susținut meritau să vadă un final de meci frumos. La final, au fost lacrimi de bucurie.”

Jodie Burrage și Jil Teichmann au câștigat duminică finala la dublu, disputată cu Leolia Jeanjean și Valeriya Strakhova. Este primul titlu WTA 250 câștigat de Jodie și al doilea din carieră pentru Jil. Cele două au jucat pentru prima oară împreună.

Jil Teichmann: ”Cred că nivelul nostru a crescut de la meci la meci. Este prima oară când jucăm împreună așa că a trebuit să ne cunoaștem puțin. Am avut o energie bună împreună, ne-am simțit bine pe teren și am fost pozitive. Sunt foarte fericită că am obținut acest titlu și sper ca acesta să fie primul dintre altele care vor urma. Am spus-o de multe ori, Transylvania Open e un turneu grozav, cu atât de multe facilități! Cu siguranță vom reveni și cu siguranță îl vom vota la finalul anului ca cel mai bun turneu WTA 250!”