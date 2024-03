Start înscrieri concurs internațional Murals of Youth 2024

Pentru al doilea an consecutiv, liceeni din toată lumea se pot înscrie la concursul internațional de artă murală ”Murals of Youth”, organizat la Cluj

Înscrierile pentru Murals of Youth, primul concurs de artă murală pentru liceeni organizat în România, de Comunitatea 156, au fost deschise. Evenimentul, ajuns la a doua ediție, va avea loc în Piața Unirii din Cluj-Napoca, între 30 august și 1 septembrie 2024, ca eveniment principal în cadrul Festivalului Murals of Youth (M.Y.).

Murals of Youth este singurul festival și concurs internațional de artă murală dedicat elevilor de liceu. Evenimentul aduce împreună tinerii artiști, profesioniștii și comunitatea, transformând centrul orașului Cluj-Napoca într-o expoziție impresionantă și vie. Cu live painting, ateliere dedicate publicului larg și conferințe, festivalul promovează expresia creativă și conexiunile culturale într-un mod energic și educativ.

Cine poate participa

Cei care vor să participe la concurs trebuie să trimită schițe, portofolii și detalii de înregistrare, până în data de 30 iunie 2024, pe adresa de email a Comunității 156, organizatorul evenimentului. După această dată, va avea loc selecția elevilor, efectuată de un juriu format din 4 artiști, iar în luna iulie vor fi anunțați participanții la concurs. Singura condiție pentru concurenți este să fie elevi de liceu (clasele IX-XII).

Obiectivul principal al festivalului M.Y. este să promoveze educația prin artă, oferind elevilor de liceu, dar și publicului larg, o platformă de explorare a artei și a abilităților artistice. Pe lângă concurs, festivalul găzduiește cursuri speciale de artă, pentru vizitatorii festivalului. De asemenea, festivalul M.Y. creează un mediu propice pentru discuții libere între elevi și profesioniști, oferindu-le șansa de a-și împărtăși experiențele și de a primi sfaturi practice.

Despre Murals of Youth

Murals of Youth s-a născut în 2023, ca o inițiativă îndrăzneață a Comunității 156. Din dorința de a le oferi elevilor de liceu o platformă unică pentru exprimarea artistică, festivalul evoluează rapid într-o celebrare anuală a talentului și creativității tinerilor.

La ediția anterioară, patru echipe și șase artiști individuali au desenat, folosind vopsea lavabilă, șablon, pensulă sau spray, timp de trei zile, pe panouri uriașe de 5 metri lățime și 2,5 metri înălțime. În paralel, mai multe activități au fost organizate pentru spectatori. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști murali clujeni, KERO Zen, a făcut demonstrații de desen pe o mașină chiar în Piața Unirii. Tot acolo, partenerii de la Beard Brothers au făcut demo-uri ale cursurilor ”Eu mi-am lucrat aici”, organizate de BBSchool.

Despre Comunitatea 156

Un proiect inițiat de profesor dr. Sergiu Georgian Mazerschi, demarat ca și activitate extrașcolară în anul 2021, Comunitatea 156 este formată din elevi / foști elevi și profesori ai Liceului de Arte Vizuale „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca. Scopul comunității este schimbarea felului în care este privit sistemul de învățământ din România, prin organizarea de activități extrașcolare care nu se regăsesc în curriculă, pentru a pregăti elevii să devină profesioniști, oameni care să aducă un plus de valoare societății. De asemenea, membrii Comunității 156 își propun să ajute la organizarea unor astfel de comunități în cât mai multe școli din România.

Despre Sergiu Georgian Mazerschi

Sergiu Georgian Mazerschi a absolvit Liceul de Artă George Apostu din Bacău, iar în 2003 a obținut diploma de grafician în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. În 2007, a devenit absolvent al cursurilor de Multimedia Design (2 ani) organizate de Academia Tehnică din Copenhaga. Din 2009, a început să predea la Liceul de Arte Plastice „George Apostu” din Bacău, după care s-a transferat la Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca, mai exact, în 2017, odată cu începerea studiilor doctorale în cadrul U.A.D. Cluj-Napoca. Începând cu 2014, Mazerschi și-a intensificat activitatea artistică și a obținut Premiul Juriului la Anuala U.A.P. – filiala Bacău. Participă la diferite expoziții de grup și expune, anual, lucrări în cadrul expozițiilor personale.

Artist plastic, Georgian nu se rezumă la arta de șevalet, exprimându-se pe suprafețe de diferite dimensiuni, folosind diferite tehnici. Semnătura lui artistică o reprezintă „stickerul”, ca metaforă a interacțiunii dintre oameni, metaforă pe care o folosește în murale de mari dimensiuni, în arta de șevalet, pe diferite obiecte pe care le decorează. Pasiunea lui pentru stickere, combinată cu dorința de a crea lucruri noi, originale, l-au făcut să realizeze un portofoliu sub forma unei cărți de stickere.

Parteneri: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Federația Tinerilor din Cluj, Asociația Culturală Șerban Ionescu, Asociația Concrete Rockers, Asociația Beard Brothers, ADD PR

MEDIA KIT

Contact:

Sergiu Georgian Mazerschi

Tel: 0728.233.582 / E-mail: comunitatea156@gmail.com