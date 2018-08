Spațiu și confort? Iată cum să ai parte de amândouă!

Orice persoana isi doreste sa aiba la dispozitie incaperi spatioase, in care sa aiba parte de libertate de miscare, si, in acelasi timp, sa se bucure de confort si de o atmosfera primitoare.

Daca si tu iti doresti acelasi lucru, trebuie sa stii ca poti avea parte de lucrurile la care visezi, apeland la cateva piese de mobilier multifunctionale. Una dintre ele este canapeaua extensibila, care te poate ajuta sa economisesti spatiu in living, dar sa te bucuri de odihna sau de primirea musafirilor atunci cand este nevoie. Astfel, camerele de mici dimensiuni nu vor mai reprezenta un impediment in ceea ce priveste decorul sau utilitatea incaperii, iar tu vei putea profita de orice suprafata libera pentru a-ti desfasura, in voie, activitatea!

Descopera 3 modele moderne de canapea pe care le poti folosi cu succes in locuinta ta

Coltar

Acest model este unul foarte popular, datorita numeroaselor feluri in care poate fi asezat in sufragerie. Poti verifica oferta disponibila online accesand https://www.mobiladmd.ro/113-coltare-extensibile, pentru a-ti face o idee sau chiar pentru a achizitiona produsul care ti se potriveste!

Fiind extensibil, coltarul poate actiona ca o canapea obisnuita, de dimensiuni, insa, mai generoase sau chiar ca un pat pentru 2 pana 4 persoane, pentru vizitele rudelor sau ale prietenilor in locuinta ta. Produsul din imagine are o culoare pastel, foarte placuta, care poate fi integrata cu succes in orice decor. Este fabricat din fag si are chiar si spatii de depozitare! In momentul fabricarii, a fost gandit in asa fel incat se poate dormi pe el pe o perioada indelungata, fara ca organismul sa sufere, ba dimpotriva, asigura un confort sporit! Poti alege un astfel de coltar in cazul in care dimensiunile camerei iti permit, fiind foarte potrivit pentru

incaperile medii sau mari

Canapea extensibila de 3 persoane

Exista mai mult modele de canapele extensibile, in functie de design, dimensiune si sistemul de sprijin pe podea. De asemenea, si felul in care acestea se extind poate fi ales in functie de preferintele tale. In cazul in care spatiul pe care il ai la dispozitie este destul de incapator, achizitioneaza o canapea extensibila cu trei locuri, care poate fi transformata, cu usurinta, intr-un pat mare, confortabil, pentru o perioada lunga de timp.

Pentru un decor clasic, alege o piesa de mobilier cu picioare, cu o structura din lemn masiv. Culorile pot fi alese pe gustul tau si pentru a se potrivit tipului de design interior ales. Si acest model are lada de depozitare si este conceput in asa fel incat pozitionarea sa trebuie facuta central, in mijlocul peretelui sau chiar al camerei!

Canapea extensibila cu doua locuri

Aceasta este perfecta pentru incaperile mici si chiar pentru garsoniere, pentru ca iti permit sa economisesti cel mai mult spatiu! Daca o folosesti in locul patului, dimineata nu trebuie sa faci nimic altceva decat sa o strangi si instant vei avea parte de o camera mai aerisita!

Alege ce este mai potrivit pentru caminul tau si ceea ce este in conformitate cu gusturile si preferintele tale. Nu uita, un spatiu mic nu inseamna intotdeauna batai de cap si stres, iar cu ajutorul amenajarii inteligente, vei ajunge sa il indragesti si sa te bucuri de tot ce iti ofera!