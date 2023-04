Sorana Cîrstea a pierdut meciul cu Petra Kvitova

Sorana Cîrstea a fost învinsa de Petra Kvitova în semifinala turneului de la Miami în două seturi, scor 7-5, 6-4. Românca a fost aproape să câștige primul set : ,, Dacă ar fi să îmi reproșez ceva, sunt game-urile de la 5-4 pentru mine la 7-5, 2-0 pentru ea. Acolo am simțit că am scăzut puțin jocul. Ea a început să fie mult mai liberă, să joace mult mai curajos. Apoi am încercat să revin, dar a fost prea târziu.” a spus Sorana într-un interviu după meci.

Kvitova se temea înaintea duelului cu Sorana și declara despre aceasta că ,,o ucide la turneele de Mare Slam.”