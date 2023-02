Șoferi din Alba Iulia, Ighiu, Vințu de Jos și Ocna Mureș, depistați la volan sub influența substanțelor interzise

Patru șoferi din Alba Iulia, Ighiu, Vințu de Jos și Ocna Mureș, au fost vineri respectiv sâmbătă seara, depistați de polițiști la un control în trafic, aflându-se la volan sub influența substanțelor interzise.

În jurul orei 20,40, polițiștii Secției 1 Poliție Rutieră Galda de Jos, în timp ce acționau împreună cu polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia, pe raza localității Șard, comuna Ighiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani, din comuna Ighiu.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat că era sub influența substanțelor psihoactive, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, pentru stabilirea prezenței, în organism, a substanțelor interzise. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În jurul orei 22,00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe strada Lucian Blaga din Vințu de Jos, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din comuna Vințu de Jos.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat că era sub influența substanțelor cu efect psihoactiv, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, pentru stabilirea prezenței, în organism, a substanțelor interzise.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În jurul orei 23,20, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe raza localității Teleac, un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din Alba Iulia.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat că era sub influența substanțelor psihoactiv, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, pentru stabilirea prezenței, în organism, a substanțelor interzise. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

De aemenea, la data de 3 februarie 2023, în jurul orei 22,00, polițiștii Serviciului Rutier Alba, în timp ce acționau pe raza orașului Ocna Mureș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani, din Ocna Mureș.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat că era sub influența substanțelor psihoactiv, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, pentru stabilirea prezenței, în organism, a substanțelor interzise.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.